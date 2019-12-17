اعتقال رئيس منظمة “ملائكة الموت” الإجرامية في دبي.. أكثر المطلوبين في هولندا

المناطق - الرياض

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، الاثنين، القبض على هولندي من أصل مغربي متهم بتزعم عصابة لتهريب الكوكايين وبارتكاب جرائم قتل ويتصدر قائمة “أكثر المطلوبين” في بلده.

وذكرت شرطة دبي في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن رضوان تاغي (41 عاماً) المطلوب بموجب مذكرات توقيف دولية “كان يقيم في إحدى الفلل السكنية في إمارة دبي” حين اعتقل.

وكان زعيم العصابة المغربي الأصل تصدر عناوين الصحف في هولندا بعد جريمة راح ضحيتها محام هولندي اغتيل بالرصاص قرب منزله في أمستردام وكان مكلّفا الدفاع عن شاهد للنيابة العامة في قضية متهم بها تاغي.

وسارع قائد الشرطة الهولندية، إريك أكيربوم، إلى الترحيب باعتقال تاغي، معتبراً هذه الخطوة “ذات أهمية كبيرة لهولندا” وأنها ثمرة تعاون بين البلدين.

وفي بيانها قالت شرطة دبي إن المتهم “دخل الدولة عبر مطار دبي، مستخدما وثائق رسمية. جواز سفر رسميا. وتأشيرة سفر، بهوية غير هويته”.

وأضافت أن تاغي كان “يقيم في إحدى المناطق السكنية في دبي دون ممارسة أي نشاط اجرامي، وكان يستعين بمساعدين من عدة جنسيات مختلفة لتسيير أموره واحتياجاته الحياتية اليومية”.

وأكدت شرطة دبي أنه عقب توقيف تاغي والتحقيق معه “اعترف بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه”.

وأفادت وسائل إعلام هولندية بأن تاغي متهم بتزعم عصابة لتهريب الكوكايين وبالضلوع في جرائم قتل عدة.