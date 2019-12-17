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رئيس بلدية وادي الدواسر: اعتماد 27 شارعا تجاريا يرفع مستوى التطور العقاري بالمحافظة.

رئيس بلدية وادي الدواسر: اعتماد 27 شارعا تجاريا يرفع مستوى التطور العقاري بالمحافظة.

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أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسته الأسبوعية

أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسته الأسبوعية

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أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسته الأسبوعية

أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسته الأسبوعية
http://almnatiq.net/?p=810978
المناطق- تبوك:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس, أهالي المنطقة, ومشايخ القبائل, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.
وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة تبوك بالجميع، متطرقاً سموّه في حديثه للمواطنين إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات, سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني

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