احدث الأخبار

رئيس بلدية وادي الدواسر: اعتماد 27 شارعا تجاريا يرفع مستوى التطور العقاري بالمحافظة.
منطقة الرياض
 أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسته الأسبوعية
منطقة تبوك
 اعتقال رئيس منظمة “ملائكة الموت” الإجرامية في دبي.. أكثر المطلوبين في هولندا
أبرز المواد
 اتفاقية لتوطين ودعم تنفيذ برنامج الترميز الطبي للفنيين
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تدعو لبذل المزيد من الجهود لحل أزمات اللاجئين
أبرز المواد
 أسعار النفط تواصل ارتفاعاتها
أبرز المواد
 الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار الذهب إلى 1477.40 دولارا
أبرز المواد
 خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية اليونان
أبرز المواد
 “الخارجية” المصرية: من هو “المجلس الرئاسي الليبي” الذي يتحدث عن مصر ؟
أبرز المواد
 دراسة: “السجائر الإلكترونية” أكثر ضرراً من التبغ بنسبة 30%
أبرز المواد
 عمل وتنمية الرياض ومركز البحوث بجامعة الملك عبد العزيز يوقعان اتفاقية شراكة مجتمعية
أبرز المواد
رئيس بلدية وادي الدواسر: اعتماد 27 شارعا تجاريا يرفع مستوى التطور العقاري بالمحافظة.

رئيس بلدية وادي الدواسر: اعتماد 27 شارعا تجاريا يرفع مستوى التطور العقاري بالمحافظة.

منطقة الرياض
أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسته الأسبوعية

أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسته الأسبوعية

منطقة تبوك
اعتقال رئيس منظمة “ملائكة الموت” الإجرامية في دبي.. أكثر المطلوبين في هولندا

اعتقال رئيس منظمة “ملائكة الموت” الإجرامية في دبي.. أكثر المطلوبين في هولندا

أبرز المواد
اتفاقية لتوطين ودعم تنفيذ برنامج الترميز الطبي للفنيين

اتفاقية لتوطين ودعم تنفيذ برنامج الترميز الطبي للفنيين

أبرز المواد

رئيس بلدية وادي الدواسر: اعتماد 27 شارعا تجاريا يرفع مستوى التطور العقاري بالمحافظة.

رئيس بلدية وادي الدواسر: اعتماد 27 شارعا تجاريا يرفع مستوى التطور العقاري بالمحافظة.
http://almnatiq.net/?p=810979
وادي الدواسر - فالح الدوسري

أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بالنيابة قراراً يقضي باعتماد ٢٧ شارع تجاري في محافظة وادي الدواسر.

وفي هذا الصدد أوضح رئيس بلدية محافظة وادي الدواسر صالح بن جري السليس، أنه بناءً على هذا القرار يحق لأصحاب الأراضي الواقعة على هذه الشوارع الاستفادة من خلال بناء عقارات تجارية بأدوار متعددة حسب ما تم اعتماده من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بالنيابة.

وبين رئيس البلدية أن هذا القرار يأتي في مصلحة المواطن و تحقيق رؤية ٢٠٣٠ حيث سيتم رفع مستوى التطور العقاري للمحافظة.

مقدماً شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و سمو ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لما يوليانه للمواطن من دعم سخي بدأت نتائجه تظهر على أرض الواقع.

روابط ذات صلة

عمل وتنمية الرياض ومركز البحوث بجامعة الملك عبد العزيز يوقعان اتفاقية شراكة مجتمعية

عمل وتنمية الرياض ومركز البحوث بجامعة الملك عبد العزيز يوقعان اتفاقية شراكة مجتمعية
أمير منطقة الرياض يقدم العزاء في وفاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ

أمير منطقة الرياض يقدم العزاء في وفاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ
محافظ المجمعة يدشن جائزة المهيدب للتميز المدرسي

محافظ المجمعة يدشن جائزة المهيدب للتميز المدرسي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*