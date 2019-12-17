رئيس بلدية وادي الدواسر: اعتماد 27 شارعا تجاريا يرفع مستوى التطور العقاري بالمحافظة.

وادي الدواسر - فالح الدوسري

أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بالنيابة قراراً يقضي باعتماد ٢٧ شارع تجاري في محافظة وادي الدواسر.

وفي هذا الصدد أوضح رئيس بلدية محافظة وادي الدواسر صالح بن جري السليس، أنه بناءً على هذا القرار يحق لأصحاب الأراضي الواقعة على هذه الشوارع الاستفادة من خلال بناء عقارات تجارية بأدوار متعددة حسب ما تم اعتماده من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بالنيابة.

وبين رئيس البلدية أن هذا القرار يأتي في مصلحة المواطن و تحقيق رؤية ٢٠٣٠ حيث سيتم رفع مستوى التطور العقاري للمحافظة.

مقدماً شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و سمو ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لما يوليانه للمواطن من دعم سخي بدأت نتائجه تظهر على أرض الواقع.