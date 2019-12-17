متظاهرون عراقيون يغلقون أبنية حكومية في كربلاء

متظاهرون عراقيون يغلقون أبنية حكومية في كربلاء

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متظاهرون عراقيون يغلقون أبنية حكومية في كربلاء

متظاهرون عراقيون يغلقون أبنية حكومية في كربلاء
http://almnatiq.net/?p=810984
المناطق - وكالات

أقدم مئات المحتجون اليوم على إغلاق الطرق المؤدية إلى محطة الكهرباء وأبنية حكومية وشوارع وجسور رغم تطبيق إجراءات حظر التجوال في محافظة كربلاء جنوبي بغداد.
وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية أن العشرات من أعيان العشائر والمواطنين أغلقوا الطرق المؤدية إلى محطة كهرباء الهيرات وأقاموا سرادقًا للمطالبة بمطاردة الفاسدين وإيجاد فرص عمل لأبناء المنطقة وتشغيلهم بمحطة الكهرباء.
وحسب الشهود، قام متظاهرون آخرون بإغلاق الأبنية الحكومية وتعليق منشورات على واجهات الأبنية كتب عليها “مغلق بأمر الشعب”.
وقال مسؤول أمني: إن المحتجين عادوا إلى إغلاق دائرة الضريبة مرة أخرى وإخراج الموظفين منها ولاتزال مجموعات من المحتجين أمام مدخل مديرية التربية لمنع الموظفين من الدخول.

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