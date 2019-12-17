احدث الأخبار

انهيار سقف مواقف جامعة المعرفة بالدرعية
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز المتميزين
منطقة تبوك
 صحيفة أميركية: السودان يعتزم إغلاق مكاتب حزب الله وحماس
أبرز المواد
 مدينة أميركية تدفع 15 ألف دولار لمن يهاجر إليها
أبرز المواد
 وزير الداخلية الإيراني يعترف بقتل المتظاهرين بالرصاص
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان و نائبه يدشنان مشروع جسر التوحيد بمدينة جيزان
منطقة جازان
 40 مركزًا للتأهيل والتوظيف بالمملكة تطلق خدمات التوجيه والإرشاد المهني والدورات التدريبية للباحثين والباحثات عن عمل
أبرز المواد
 متظاهرون عراقيون يغلقون أبنية حكومية في كربلاء
أبرز المواد
 رئيس بلدية وادي الدواسر: اعتماد 27 شارعا تجاريا يرفع مستوى التطور العقاري بالمحافظة.
منطقة الرياض
 أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسته الأسبوعية
منطقة تبوك
 اعتقال رئيس منظمة “ملائكة الموت” الإجرامية في دبي.. أكثر المطلوبين في هولندا
أبرز المواد
 اتفاقية لتوطين ودعم تنفيذ برنامج الترميز الطبي للفنيين
أبرز المواد
انهيار سقف مواقف جامعة المعرفة بالدرعية

انهيار سقف مواقف جامعة المعرفة بالدرعية

أبرز المواد
أمير تبوك يستقبل طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز المتميزين

أمير تبوك يستقبل طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز المتميزين

منطقة تبوك
صحيفة أميركية: السودان يعتزم إغلاق مكاتب حزب الله وحماس

صحيفة أميركية: السودان يعتزم إغلاق مكاتب حزب الله وحماس

أبرز المواد
مدينة أميركية تدفع 15 ألف دولار لمن يهاجر إليها

مدينة أميركية تدفع 15 ألف دولار لمن يهاجر إليها

أبرز المواد

40 مركزًا للتأهيل والتوظيف بالمملكة تطلق خدمات التوجيه والإرشاد المهني والدورات التدريبية للباحثين والباحثات عن عمل

40 مركزًا للتأهيل والتوظيف بالمملكة تطلق خدمات التوجيه والإرشاد المهني والدورات التدريبية للباحثين والباحثات عن عمل
http://almnatiq.net/?p=810989
المناطق - واس

أطلقت مراكز التأهيل والتوظيف (طاقات)، التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والبالغ عددها 40 مركزًا منتشرة في مختلف مناطق المملكة، حزمة من خدمات التأهيل والتوظيف والتوجيه والإرشاد والبرامج والدورات التدريبية ووضع الخطط التي توائم قدرات واحتياج الباحثين والباحثات عن العمل مع الفرص الوظيفية المناسبة لهم، كما تخدم مراكز (طاقات) صاحب العمل من خلال تقديم استشارات حول سبل التوطين من أجل زيادة نسبة التوظيف والمتابعة لضمان الاستمرارية وتحقيق التوطين المستدام.
وتعرض مراكز طاقات داخل أروقتها، خدمات إرشاد مهني للباحثين عن عمل من أجل التعرف على الوظيفة المناسبة، إضافة إلى خدمات ما بعد التوظيف لكل من الباحث عن عمل وصاحب العمل بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل الوصول للاستمرارية والاستقرار المهني والوظيفي، وخدمات أخرى موجهة لأصحاب العمل لاستقطاب وخلق فرص وظيفية مناسبة لدى منشآتهم، وبرامج تدريبية لرفع المهارات الوظيفية للكوادر الوطنية البشرية والجاهزية للعمل.
وتبلغ المراكز المخصصة للذكور 24 مركزًا في مختلف مناطق المملكة، فيما هناك 16 مركزًا للتأهيل والتوظيف تقدم خدماتها للإناث، إلى جانب وجود 7 مراكز تأهيل وتوظيف عن بعد تخدم الإناث في كل من: نجران وعرعر والقريات وسكاكا وجيزان والباحة والقصيم.
وتهدف رحلة الباحث عن عمل في مراكز التدريب والتأهيل (طاقات) إلى رفع جاهزيته وتقريبه من سوق العمل لتمكينه من الحصول على الفرصة الوظيفة التي تناسب إمكاناته، ويمكن التعرف على مواقع المراكز من خلال زيارة المواقع الالكتروني: https://www.hrdf.org.sa/Locations.

روابط ذات صلة

انهيار سقف مواقف جامعة المعرفة بالدرعية

انهيار سقف مواقف جامعة المعرفة بالدرعية
صحيفة أميركية: السودان يعتزم إغلاق مكاتب حزب الله وحماس

صحيفة أميركية: السودان يعتزم إغلاق مكاتب حزب الله وحماس
مدينة أميركية تدفع 15 ألف دولار لمن يهاجر إليها

مدينة أميركية تدفع 15 ألف دولار لمن يهاجر إليها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*