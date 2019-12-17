احدث الأخبار

مدينة أميركية تدفع 15 ألف دولار لمن يهاجر إليها
أبرز المواد
 وزير الداخلية الإيراني يعترف بقتل المتظاهرين بالرصاص
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان و نائبه يدشنان مشروع جسر التوحيد بمدينة جيزان
منطقة جازان
 40 مركزًا للتأهيل والتوظيف بالمملكة تطلق خدمات التوجيه والإرشاد المهني والدورات التدريبية للباحثين والباحثات عن عمل
أبرز المواد
 متظاهرون عراقيون يغلقون أبنية حكومية في كربلاء
أبرز المواد
 رئيس بلدية وادي الدواسر: اعتماد 27 شارعا تجاريا يرفع مستوى التطور العقاري بالمحافظة.
منطقة الرياض
 أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسته الأسبوعية
منطقة تبوك
 اعتقال رئيس منظمة “ملائكة الموت” الإجرامية في دبي.. أكثر المطلوبين في هولندا
أبرز المواد
 اتفاقية لتوطين ودعم تنفيذ برنامج الترميز الطبي للفنيين
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تدعو لبذل المزيد من الجهود لحل أزمات اللاجئين
أبرز المواد
 أسعار النفط تواصل ارتفاعاتها
أبرز المواد
 الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
أبرز المواد
مدينة أميركية تدفع 15 ألف دولار لمن يهاجر إليها

مدينة أميركية تدفع 15 ألف دولار لمن يهاجر إليها

أبرز المواد
وزير الداخلية الإيراني يعترف بقتل المتظاهرين بالرصاص

وزير الداخلية الإيراني يعترف بقتل المتظاهرين بالرصاص

أبرز المواد
أمير منطقة جازان و نائبه يدشنان مشروع جسر التوحيد بمدينة جيزان

أمير منطقة جازان و نائبه يدشنان مشروع جسر التوحيد بمدينة جيزان

منطقة جازان
40 مركزًا للتأهيل والتوظيف بالمملكة تطلق خدمات التوجيه والإرشاد المهني والدورات التدريبية للباحثين والباحثات عن عمل

40 مركزًا للتأهيل والتوظيف بالمملكة تطلق خدمات التوجيه والإرشاد المهني والدورات التدريبية للباحثين والباحثات عن عمل

أبرز المواد

مدينة أميركية تدفع 15 ألف دولار لمن يهاجر إليها

مدينة أميركية تدفع 15 ألف دولار لمن يهاجر إليها
http://almnatiq.net/?p=811007
المناطق - وكالات

أقرت مدينة توبيكا، وهي عاصمة ولاية كانساس الأميركية، خطة جديدة وفريدة من نوعها لإغراء المهاجرين بالانتقال إليها والعيش والعمل فيها، حيث تتضمن الخطة دفع مبلغ تحفيزي يصل إلى 15 ألف دولار لكل من يوافق على الانتقال إليها.

وتهدف هذه الخطة الى تحريك الاقتصاد الراكد في المدينة وجلب مزيد من السكان إليها وذلك على الرغم من أن المدينة لا تعاني من تناقص سكاني، حيث انخفض عدد سكانها بواقع 500 نسمة فقط، ما يعني أنه تغير لا يكاد يُذكر، إلا أن تقريراً صحفياً وفقا لـ “العربية نت” يؤكد بأن الخطة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد المحلي في المدينة.

وبحسب المعلومات التي نشرها موقع “انسايد هوك” الأميركي فإن حكومة ولاية كانساس ستقدم دعماً مالياً يصل إلى 15 ألف دولار لمن يشتري منزلاً في المدينة بهدف الانتقال إليها والعيش والعمل فيها، كما ستدفع مبلغاً يصل إلى عشرة آلاف دولار أميركي لمن يريد استئجار منزل وينتقل إلى المدينة ويعمل فيها.

لكن هذه الخطة ليست الأولى من نوعها في الولايات المتحدة، حيث سبق أن قامت ولاية “فيرمونت” في شمال شرق الولايات المتحدة بتقديم عرض مماثل لمن يقبل بالانتقال إليها والعيش فيها، حيث دفعت في العام 2018 لمن ينتقل إليها مبلغ 10 آلاف دولار أميركي، وقد انتقل بالفعل 300 شخص إلى هناك ومتوسط أعمارهم يبلغ 37 عاماً، ومن بين الـ300 شخص يعمل حالياً 120 شخصاً بينما لا يزال الباقون يبحثون عن فرصة عمل.

وأطلقت ولاية كانساس على خطتها الفريدة اسم “اختر توبيكا” والتي تهدف إلى “بناء مجتمع عالمي متنوع”، كما خطة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد في المدينة، ويتوقع أن تتمكن من اجتذاب ما بين 50 إلى 75 عائلة مختلفة قد تأتي من ولايات أخرى مثل نيويورك وكاليفورنيا.

ويقول تقرير “إنسايد هوك” إن تكاليف المعيشة في مدينة توبيكا منخفضة مقارنة بالمدن الكبرى، كما أن من يعانون من ضجيج الازدحام والفوضى في المدن الكبرى سوف يجدون ضالتهم في هذه المدينة الهادئة.

وبحسب التقرير فان متوسط إيجار المنزل في توبيكا لا يزيد عن 750 دولاراً أميركياً في الشهر، بينما متوسط أسعار المنازل يبلغ 140 ألف دولار أميركي، ومن يرغب بشراء منزل فإن حكومة الولاية سوف تساهم معه بما يصل إلى 15 ألف دولار أميركي، ما يعني أنها ستدفع له أكثر من 10% من ثمن المنزل.

روابط ذات صلة

وزير الداخلية الإيراني يعترف بقتل المتظاهرين بالرصاص

وزير الداخلية الإيراني يعترف بقتل المتظاهرين بالرصاص
40 مركزًا للتأهيل والتوظيف بالمملكة تطلق خدمات التوجيه والإرشاد المهني والدورات التدريبية للباحثين والباحثات عن عمل

40 مركزًا للتأهيل والتوظيف بالمملكة تطلق خدمات التوجيه والإرشاد المهني والدورات التدريبية للباحثين والباحثات عن عمل
متظاهرون عراقيون يغلقون أبنية حكومية في كربلاء

متظاهرون عراقيون يغلقون أبنية حكومية في كربلاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*