” أمانة عسير و بلدياتها ” تواصل جهودها في معالجة التشوه البصري بسحب أكثر من 1800 مركبة تالفة

المناطق - أبها

تواصل أمانة منطقة عسير و بلدياتها جهودها في سحب المركبات التالفة و المشوهة للمظهر العام و اصلاح اللوحات الارشادية و معالجة حفر الطرقات ، وذلك ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه قد تم خلال الشهر الماضي سحب المركبات التالفة من عدة مواقع ، فيما تم معالجة حفر الطرقات و اصلاح عدد من اللوحات الارشادية وذلك ضمن جهود الأمانة في مبادرة معالجة التلوث البصري.

وأشار إلى أن الفرق المتخصصة في أمانة عسير قد سحبت نحو 1.885 سيارة تالفة و مهملة في مواقع متفرقة ، فيما تم استصلاح نحو 1901 ألف لوحة ارشادية بجانب معالجة 17500 الف م2 من حفر الشوارع .

هذا و قد قامت الأمانة بمعالجة نحو 1757 ألف حاوية نظافة داخل الاحياء إضافة الى اصلاح 15501 ألف عمود انارة و تنسيق و زراعة 38279 ألف شجرة و إعادة تأهيل 2.041.300 مليون م2 من الحدائق و 26401 ألف م2 من ملاعب الأطفال و طمس 42401 ألف م2 من الكتابات المشوهه للمظهر العام .

مردفا بأن الحملة تهدف إلى القضاء على مسببات التشوه البصري ، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة اشكاله .

الجدير بالذكر فإن فريق عمل المبادرة بالأمانة يواصل تنفيذ المهام وفق خطط عملية، وبمتابعة من قبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وذلك للقيام بمعالجة مختلف عناصر التشوه البصري، والتي تأتي من ضمنها إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، وإزالة السيارات التالفة والمهملة ومعالجة الحاويات و الحفر.