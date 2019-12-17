احدث الأخبار

محافظ محايل المكلف ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الجندي أول “عسيري “
منطقة عسير
 لاجارد: لست صقرا ولا حمامة .. أنا بومة
أبرز المواد
 نائب كويتي يهدد باستجواب رئيس الحكومة احتجاجا على توزير غدير أسيري
أبرز المواد
 سعود بن نايف : القيادة حريصة على تعزيز الهوية العمرانية لكل منطقة والحفاظ على التراث
المنطقة الشرقية
 ” أمانة عسير و بلدياتها ” تواصل جهودها في معالجة التشوه البصري بسحب أكثر من 1800 مركبة تالفة
منطقة عسير
 إغلاق 5 محلات مخالفة في رجال ألمع
منطقة عسير
 أمير القصيم يقلد مدير شعبة أمن الإمارة العقيد المطيري رتبته الجديدة
منطقة القصيم
 أمير الشرقية : نسعد بمبادرات الحفاظ على التراث العمراني
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يرعى حفل تكريم الطبيب البيطري في مسرح أمانة الشرقية غدًا الأربعاء
المنطقة الشرقية
 امير الحدود الشمالية يكرم مواطن تبرع لصديقه بكليته
منطقة الحدود الشمالية
 انهيار سقف مواقف جامعة المعرفة بالدرعية
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز المتميزين
منطقة تبوك
محافظ محايل المكلف ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الجندي أول “عسيري “

محافظ محايل المكلف ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الجندي أول “عسيري “

منطقة عسير
لاجارد: لست صقرا ولا حمامة .. أنا بومة

لاجارد: لست صقرا ولا حمامة .. أنا بومة

أبرز المواد
نائب كويتي يهدد باستجواب رئيس الحكومة احتجاجا على توزير غدير أسيري

نائب كويتي يهدد باستجواب رئيس الحكومة احتجاجا على توزير غدير أسيري

أبرز المواد
سعود بن نايف : القيادة حريصة على تعزيز الهوية العمرانية لكل منطقة والحفاظ على التراث

سعود بن نايف : القيادة حريصة على تعزيز الهوية العمرانية لكل منطقة والحفاظ على التراث

المنطقة الشرقية

محافظ محايل المكلف ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الجندي أول “عسيري “

محافظ محايل المكلف ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الجندي أول “عسيري “
http://almnatiq.net/?p=811061
المناطق - محايل عسير

أدت جموع المصلين بالجامع الكبير بمركز بحر أبوسكينه التابع لمحافظة محايل عقب صلاة ظهر اليوم صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول حسن بن أحمد محمد عسيري أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.
وتقدم محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي المصلين الذي نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- وتعازي سمو وزير الداخلية وتعازي سمو أمير منطقة عسير لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم عبر أفراد أسرة شهيد الواجب عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعا عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته, داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمله بعفوه وغفرانه.
رافق المحافظ في تقديم واجب العزاء والصلاة على الشهيد رئيس مركز بحر أبوسكينه سعد بن يحي الحياني, ومساعد مدير شرطة محايل العقيد عبدالله بن محمد عسيري, وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية.

 

روابط ذات صلة

” أمانة عسير و بلدياتها ” تواصل جهودها في معالجة التشوه البصري بسحب أكثر من 1800 مركبة تالفة

” أمانة عسير و بلدياتها ” تواصل جهودها في معالجة التشوه البصري بسحب أكثر من 1800 مركبة تالفة
إغلاق 5 محلات مخالفة في رجال ألمع

إغلاق 5 محلات مخالفة في رجال ألمع
أمير عسير يوجه هيئة الرقابة بالتحقيق مع المتسبب والأمانة بإعداد خطة تضمن عدم تكرار المشكلة

أمير عسير يوجه هيئة الرقابة بالتحقيق مع المتسبب والأمانة بإعداد خطة تضمن عدم تكرار المشكلة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*