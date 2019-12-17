احدث الأخبار

بلدية الوجه تنفذ 117 جولة رقابية الاسبوع الماضي
منطقة تبوك
 محافظ محايل المكلف ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الجندي أول “عسيري “
منطقة عسير
 لاجارد: لست صقرا ولا حمامة .. أنا بومة
أبرز المواد
 نائب كويتي يهدد باستجواب رئيس الحكومة احتجاجا على توزير غدير أسيري
أبرز المواد
 سعود بن نايف : القيادة حريصة على تعزيز الهوية العمرانية لكل منطقة والحفاظ على التراث
المنطقة الشرقية
 ” أمانة عسير و بلدياتها ” تواصل جهودها في معالجة التشوه البصري بسحب أكثر من 1800 مركبة تالفة
منطقة عسير
 إغلاق 5 محلات مخالفة في رجال ألمع
منطقة عسير
 أمير القصيم يقلد مدير شعبة أمن الإمارة العقيد المطيري رتبته الجديدة
منطقة القصيم
 أمير الشرقية : نسعد بمبادرات الحفاظ على التراث العمراني
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يرعى حفل تكريم الطبيب البيطري في مسرح أمانة الشرقية غدًا الأربعاء
المنطقة الشرقية
 امير الحدود الشمالية يكرم مواطن تبرع لصديقه بكليته
منطقة الحدود الشمالية
 انهيار سقف مواقف جامعة المعرفة بالدرعية
أبرز المواد
بلدية الوجه تنفذ 117 جولة رقابية الاسبوع الماضي

بلدية الوجه تنفذ 117 جولة رقابية الاسبوع الماضي

منطقة تبوك
محافظ محايل المكلف ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الجندي أول “عسيري “

محافظ محايل المكلف ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الجندي أول “عسيري “

منطقة عسير
لاجارد: لست صقرا ولا حمامة .. أنا بومة

لاجارد: لست صقرا ولا حمامة .. أنا بومة

أبرز المواد
نائب كويتي يهدد باستجواب رئيس الحكومة احتجاجا على توزير غدير أسيري

نائب كويتي يهدد باستجواب رئيس الحكومة احتجاجا على توزير غدير أسيري

أبرز المواد

بلدية الوجه تنفذ 117 جولة رقابية الاسبوع الماضي

بلدية الوجه تنفذ 117 جولة رقابية الاسبوع الماضي
http://almnatiq.net/?p=811066
المناطق - تبوك
نفذت بلدية محافظة الوجه، 117 زيارة وجولة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي ضمن البرنامج المكثف للبلدية طوال العام للاهتمام بالنظافة والصحة العامة في جميع المحافظة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الوجه المهندس محمود بن عبدالله العطوي أن البلدية تسعى في المقام الأول للحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة لاشتراطات البلدية داعياً إلى تعاون المواطنين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر أرقام البلاغات أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية.
وأوضح العطوي انه خلال الأسبوع الماضي قامت البلدية بـ 117 زيارة ميدانية نتج عنها تحرير (5) غرامات واغلاق محل واحد وإتلاف 33 كيلوجراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وبين العطوي أن الرقابة مستمرة في جميع نشاطات المحافظة مؤكدًا أنه جرى توجيه قسم صحة البيئة بالعمل على تكثيف الأعمال الرقابية ورفع مستوى الجودة للحفاظ على السلامة العامة.

روابط ذات صلة

أمير تبوك يستقبل طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز المتميزين

أمير تبوك يستقبل طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز المتميزين
أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسته الأسبوعية

أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسته الأسبوعية
محافظ املج يرعى أمسية الجهني

محافظ املج يرعى أمسية الجهني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*