بلدية الوجه تنفذ 117 جولة رقابية الاسبوع الماضي

المناطق - تبوك

نفذت بلدية محافظة الوجه، 117 زيارة وجولة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي ضمن البرنامج المكثف للبلدية طوال العام للاهتمام بالنظافة والصحة العامة في جميع المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الوجه المهندس محمود بن عبدالله العطوي أن البلدية تسعى في المقام الأول للحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة لاشتراطات البلدية داعياً إلى تعاون المواطنين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر أرقام البلاغات أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية.

وأوضح العطوي انه خلال الأسبوع الماضي قامت البلدية بـ 117 زيارة ميدانية نتج عنها تحرير (5) غرامات واغلاق محل واحد وإتلاف 33 كيلوجراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وبين العطوي أن الرقابة مستمرة في جميع نشاطات المحافظة مؤكدًا أنه جرى توجيه قسم صحة البيئة بالعمل على تكثيف الأعمال الرقابية ورفع مستوى الجودة للحفاظ على السلامة العامة.