تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً اليوم، من دولة رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.
وقد أكد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، على أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الاسلامي بما يحقق وحدة الصف لبحث كافة القضايا الإسلامية التي تهم الأمة.
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الماليزي
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً اليوم، من دولة رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد.
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