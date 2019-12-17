بلدية رأس تنورة: تصريف 52 ألف م3 من مياه الأمطار بالمحافظة

المناطق - رأس تنورة

صرفت بلدية محافظة رأس تنورة 52 ألف متر مكعب من مياه الأمطار التي هطلت، وذلك عبر قنوات تصريف مياه الأمطار، كما قامت الفرق الميدانية بالبلدية بنزح المياه من الأماكن المنخفضة في الشوارع والطرق والتي تتجمع فيها المياه، بعد الأمطار التي هطلت على المحافظة خلال الفترة الماضية.

وأبان رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح بن محمد القرني أن البلدية سخرت كافة إمكانيتها وطاقاتها من خلال أعمال فرق إدارة التشغيل والصيانة ولجنة الطوارئ وفرق النظافة المتمركزة في الأماكن والشوارع الحيوية التي تتراكم فيها مياه الأمطار والمواقع المنخفضة في بعض الأحياء السكنية الغير مخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، والتي تتجمع فيها المياه وتعيق حركة السير ، إضافة إلى تجهيز المعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار.

وكشف بأن كمية المياه التي تم تصريفها عبر قنوات تصريف مياه الأمطار بلغت (52000 م3) وبلغ عدد أفراد الفرق الميدانية التي شاركت بها البلدية في معالجة تجمع مياه الأمطار (60) فرد بين مهندس ومشرف وعامل، وأكثر من (50) معدة موزعين على (20) فرقة تعمل على مدار اليوم في نزح المياه من أماكن التجمعات في الشوارع والطرق بصورة مستمرة لتسهيل عملية الحركة المرورية.

وأكد المهندس صالح القرني أن البلدية قامت بالاستعدادات المسبقة للتعامل مع الحالات والبلاغات الطارئة والمتوقعة وفقاً لتقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مضيفا بأن البلدية تعمل بطاقاتها الخدمية من أجل تقديم أفضل الخدمات لراحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المحافظة داعياً جميع المواطنين والمقيمين في المحافظة للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز 940 أو وعبر حساب البلدية على مواقع التواصل الإجتماعي ” تويتر”