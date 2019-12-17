احدث الأخبار

بلدية رأس تنورة: تصريف 52 ألف م3 من مياه الأمطار بالمحافظة
المنطقة الشرقية
 الهيئة الملكية بالجبيل تكرم سبعة مستثمرين نظير تميزهم لعام 2019
المنطقة الشرقية
 نائب أمير المدينة المنورة يدشن أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر بعنوان ” دور الجهات الحكومية في تنمية القطاع العقاري”
منطقة المدينة المنورة
 منصة المبادرات البلدية لامانة الاحساء تستقبل ” 200 متطوعاً ومتطوعة “
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية : القيادة تولي اهتماماً لأبنائنا من ذوي الإعاقة
المنطقة الشرقية
 الأمير فيصل بن بندر يستقبل أمين عام لجنة شباب منطقة الرياض
منطقة الرياض
 أمير مكة بالنيابة يقدم تعازيه لاسرة الحارثي في وفاة والدهم
منطقة مكة المكرمة
 وفد من القوة الإماراتية المرابطة بالحد الجنوبي يزور جامعة نجران
منطقة نجران
 أرامكو السعودية تكمل صفقة الاستحواذ على 17% من هيونداي أويل بنك الكورية
أبرز المواد
 النيابة العامة تطيح بتشكيل عصابي منظم يمتهن عمليات غسل أموال في عدة مناطق من المملكة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الماليزي
أبرز المواد
 أهالي شرق وادي الدواسر ” الكهرباء ” تجبرنا على قطع 200 كم لطلب الخدمة في السليل
منطقة الرياض
بلدية رأس تنورة: تصريف 52 ألف م3 من مياه الأمطار بالمحافظة

بلدية رأس تنورة: تصريف 52 ألف م3 من مياه الأمطار بالمحافظة

المنطقة الشرقية
الهيئة الملكية بالجبيل تكرم سبعة مستثمرين نظير تميزهم لعام 2019

الهيئة الملكية بالجبيل تكرم سبعة مستثمرين نظير تميزهم لعام 2019

المنطقة الشرقية
نائب أمير المدينة المنورة يدشن أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر بعنوان ” دور الجهات الحكومية في تنمية القطاع العقاري”

نائب أمير المدينة المنورة يدشن أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر بعنوان ” دور الجهات الحكومية في تنمية القطاع العقاري”

منطقة المدينة المنورة
منصة المبادرات البلدية لامانة الاحساء تستقبل ” 200 متطوعاً ومتطوعة “

منصة المبادرات البلدية لامانة الاحساء تستقبل ” 200 متطوعاً ومتطوعة “

المنطقة الشرقية

بلدية رأس تنورة: تصريف 52 ألف م3 من مياه الأمطار بالمحافظة

بلدية رأس تنورة: تصريف 52 ألف م3 من مياه الأمطار بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=811127
المناطق - رأس تنورة

صرفت بلدية محافظة رأس تنورة 52 ألف متر مكعب من مياه الأمطار التي هطلت، وذلك عبر قنوات تصريف مياه الأمطار، كما قامت الفرق الميدانية بالبلدية بنزح المياه من الأماكن المنخفضة في الشوارع والطرق والتي تتجمع فيها المياه، بعد الأمطار التي هطلت على المحافظة خلال الفترة الماضية.

وأبان رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح بن محمد القرني أن البلدية سخرت كافة إمكانيتها وطاقاتها من خلال أعمال فرق إدارة التشغيل والصيانة ولجنة الطوارئ وفرق النظافة المتمركزة في الأماكن والشوارع الحيوية التي تتراكم فيها مياه الأمطار والمواقع المنخفضة في بعض الأحياء السكنية  الغير مخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، والتي تتجمع فيها المياه وتعيق حركة السير ، إضافة إلى تجهيز المعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار.

وكشف بأن كمية المياه التي تم تصريفها عبر قنوات تصريف مياه الأمطار بلغت (52000 م3) وبلغ عدد أفراد الفرق الميدانية التي شاركت بها البلدية في معالجة تجمع مياه الأمطار (60) فرد بين مهندس ومشرف وعامل، وأكثر من (50) معدة موزعين على (20) فرقة تعمل على مدار اليوم في نزح المياه من أماكن التجمعات في الشوارع والطرق بصورة مستمرة لتسهيل عملية الحركة المرورية.

وأكد المهندس صالح القرني أن البلدية قامت بالاستعدادات المسبقة للتعامل مع الحالات والبلاغات الطارئة والمتوقعة وفقاً لتقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مضيفا بأن البلدية تعمل بطاقاتها الخدمية من أجل تقديم أفضل الخدمات لراحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المحافظة داعياً جميع المواطنين والمقيمين في المحافظة للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز 940 أو وعبر حساب البلدية على مواقع التواصل الإجتماعي ” تويتر” 

روابط ذات صلة

الهيئة الملكية بالجبيل تكرم سبعة مستثمرين نظير تميزهم لعام 2019

الهيئة الملكية بالجبيل تكرم سبعة مستثمرين نظير تميزهم لعام 2019
منصة المبادرات البلدية لامانة الاحساء تستقبل ” 200 متطوعاً ومتطوعة “

منصة المبادرات البلدية لامانة الاحساء تستقبل ” 200 متطوعاً ومتطوعة “
أمير الشرقية : القيادة تولي اهتماماً لأبنائنا من ذوي الإعاقة

أمير الشرقية : القيادة تولي اهتماماً لأبنائنا من ذوي الإعاقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*