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أمير جازان و نائبه يستقبلان وكيل إمارة المنطقة وعدداً من منسوبات الإمارة المعينات

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أمير جازان و نائبه يستقبلان وكيل إمارة المنطقة وعدداً من منسوبات الإمارة المعينات

أمير جازان و نائبه يستقبلان وكيل إمارة المنطقة وعدداً من منسوبات الإمارة المعينات
http://almnatiq.net/?p=811133
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة بديوان الإمارة اليوم , وكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ وعدداً من منسوبات الإمارة من الكوادر النسائية اللاتي تم تعيينهن مؤخراً.
واستمع سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لشرح مفصل عن الأعمال والمهام المناطة بالموظفات المعينات ، سعياً لتحقيق التوافق والانسجام الوظيفي بإمارة المنطقة , والجهود المبذولة لتحقيق استراتيجية دمج وتوفير الوظائف للجنسين، وفق برنامج التحول الوطني2020 ورؤية المملكة 2030.
وأكد سموهما أهمية الدور والأعمال المناطة بالمرأة خدمة لدينها ووطنها وقيادتها الرشيدة , وما يقمن به من مهام ويطلعن به من مسؤوليات في مجال العمل المتكامل بين الجنسين بما يتفق وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وعادات وتقاليد وطننا العزيز , وحرص القيادة الرشيدة على توفير الفرص الوظيفية المناسبة لأبناء وبنات الوطن والقضاء على البطالة واشراك العنصر النسائي في العديد من الأعمال الإدارية والميدانية بمختلف الإدارات والأقسام , وكل ما من شأنه توفير سبل العيش الكريم لأبنائها المواطنين بمختلف المناطق.
ونوه سمو أمير جازان وسمو النائب بالخدمات التي يقدمها منسوبو ومنسوبات إمارة منطقة جازان والمحافظات والمراكز التابعة لها للمراجعين وحرصهم التام على انجاز كافة المعاملات في أسرع وقت ممكن , راجياً العون والسداد للجميع.
حضر اللقاء مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالإمارة سعد بن عبدالله الفواز.

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