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سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة يزور وادي الديسة

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سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة يزور وادي الديسة

سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة يزور وادي الديسة
http://almnatiq.net/?p=811141
المناطق - تبوك
زار سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد والوفد المرافق له منطقة الديسة السياحية وكان في استقباله مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور مبروك بن محمد الشليبي.
وتجول السفير والوفود المرافق له بالموقع كما أبدى إعجابه بطبيعة المنطقة الخلابة وتشكيلاتها الجبلية المميزة كما زار عيون المياه الجارية وغطائها النباتي المجاور.
وأعد فرع السياحة بمنطقة تبوك لهذه المناسبة استقبال تراثي مبسط شمل مسيرة للهجن وجلسة شعبية تضمنت تقديم وجبات ضيافة من الموروث المحلي للمنطقة بالإضافة إلى تعريف الزوار بمنتجات الديسة من الفواكه والتمور كما شاهد عروض فلكورية وأهازيج ترحيبية على ظهور الإبل.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة قد أطلق سابقاً “مشروع تطوير وادي الديسة” الهادف إلى الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية للوادي واستثمار مقوماته السياحية من مناخ معتدل وتضاريس جبلية مميزة وعيون متدفقة على مدار العام لتصبح أحد مناطق الجذب السياحي في المملكة والحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي وتحقيق الاستدامة انسجاماً مع رؤية المملكة 2030.
ويقع وادي الديسة في شمال غرب محمية الأمير محمد بن سلمان وجنوب غرب منطقة تبوك وتعني كلمة “الديسة” الوادي المليء بأشجار النخيل وترتفع منطقة وادي الديسة بـ 400م فوق مستوى سطح البحر وتتنوع درجات الحرارة في وادي الديسة من 12 درجة مئوية شتاءً إلى 31 درجة صيفاً مع متوسط هطول للأمطار لمدة 8 أشهر في السنة.
ويمتاز “وادي الديسة” بتنوع أشكال الجبال والحواف الصخرية لتشكل أعمدة صخرية شاهقة وكذلك توافر عيون المياه العذبة وتحتوي على مواقع أثرية مختلفة مثل واجهات لمقابر نبطية منحوتة بالصخر وبقايا جدران تحوي كتابات نبطية وعربية بالخط الكوفي.

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