ميناء ضبا يسجل دخول أكثر من 120 سفينة تجارية خلال شهر نوفمبر

المناطق - تبوك

أعلن ميناء ضبا استقبال 124 سفينة تجارية خلال الفترة من مطلع شهر نوفمبر الماضي حتى أواخره بإجمـالي أطنان تجاوزت138,960 طناً كما قام الميناء بنقل ما يقارب 14 ألف راكب و 6154

سيارة.

وحرصت إدارة الميناء على تسخير جميع الإمكانات والمعدات والكفاءة التشغيلية والقدرة الاستيعابية والتنسيق مع الجهات الحكومية العاملة بالميناء والوكلاء الملاحيين وتضافر جهود جميع

العاملين لتقديم أفضل الخدمات وتوفير التسهيلات للوصول الى أعلى مستوى.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع مستوى الأداء والإنتاجية وقدراتها التشغيلية واللوجستية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

يذكر أن ميناء ضبا مجهز بمختلف المعدات المتنوعة والحديثة لمناولة البضائع ويُعد بوابة المنطقة الشمالية الغربية من المملكة والمحطة الأكبر لنقل الركاب بين الموانئ السعودية ويمتاز

بموقعه الجغرافي وقربه من أهم شرايين الملاحة البحرية “قناة السويس” بـ 257 ميل بحري مما يجعله أقرب ميناء سعودي إلى موانئ دول حوض البحر الأبيض المتوسط كما يمتاز بوجوده على خط الملاحة الدولي ما بين أمريكا وأوروبا والشرق من خلال قناة السويس وباب المندب.