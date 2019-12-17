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رابطة فرسان ضباء البيئية تقيم فعالية غرس شتلات في فناء مدارس مركز العمود بالمحافظة

رابطة فرسان ضباء البيئية تقيم فعالية غرس شتلات في فناء مدارس مركز العمود بالمحافظة

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رابطة فرسان ضباء البيئية تقيم فعالية غرس شتلات في فناء مدارس مركز العمود بالمحافظة

رابطة فرسان ضباء البيئية تقيم فعالية غرس شتلات في فناء مدارس مركز العمود بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=811149
المناطق - تبوك
أقامت رابطة فرسان ضباء البيئية فعالية اليوم لغرس عدد من الشتلات الزراعية في فناء مدارس مركز العمود التابع لمحافظة ضباء  بمشاركة طلاب المجمع والكادرد التعليمي فيه.
وأوضح رئيس الرابطة سلامه بن سويلم العايدي أن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود الرابطة للتوعية بأهمية البيئة وسبل المحافظة عليها ودعم وتعزيز الغطاء النباتي ونشر الوعي بين افراد المجتمع.
وبين أن هذه الفعالية هي الأولى من نوعها التي أطلقتها الرابطة تحت شعار ” يالله نشجر مدارسنا ” والتي دشنها محافظ ضباء محمود الحربي الأسبوع المنصرم وذلك بمقر مكتب تعليم المحافظة مبيناً أن الرابطة ستواصل العمل لدعم وتعزيز الغطاء النباتي في جميع مدارس المحافظة والمراكز التابعة سواء بإقامة الفعاليات أو الأنشطة التي من شأنها الرفع من مستوى الوعي وتحويل مدارسنا إلى بيئة خضراء يسقي وينمي الطالب فيها الشجر مثلما يستقي مختلف العلوم وينهل منها.

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