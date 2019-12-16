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“محافظ القرى” يفتتح ورشة عمل لبرامج ومبادرات وزارة الاسكان

“محافظ القرى” يفتتح ورشة عمل لبرامج ومبادرات وزارة الاسكان

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“محافظ القرى” يفتتح ورشة عمل لبرامج ومبادرات وزارة الاسكان

“محافظ القرى” يفتتح ورشة عمل لبرامج ومبادرات وزارة الاسكان
http://almnatiq.net/?p=811152
المناطق - الباحة
افتتح  محافظة القرى محافظ القرى الأستاذ خالد بن عبدالله العبيلان ورشة عمل لمناقشة مشاريع وبرامج ومبادرات وزارة الإسكان بحضور مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حمود بن ناصر القحطاني وعدد من مديري الإدارات الحكومية ورؤساء المركز والمشايخ ومعرفي القرى وذلك في القاعه الكبرى بمكتب الدعوة بالأطاولة .
وبدأت الورشة بكلمة لمحافظ القرى رحب فيها بالجميع منوهاً بجهود القيادة الرشيدة وما توليه من عناية فائقة بالوطن والمواطن وكذلك توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بدعم المحافظة بمشاريع الاسكان وتأكيده المستمر على خدمة المواطن بالمحافظة.
بعد ذلك استعرض المدير العام لفرع وزارة الإسكان رؤية ورسالة الوزارة وهدفها الرئيسي لتقديم الخدمات بأسهل الطرق وأيسرها مقدماً عرضاً مرئياً وشرحاً لمنتجات وزارة الإسكان المختلفة وشروطها وضوابطها وطرق الحصول عليها والآلية المتبعة لديهم حيث أتيحت المداخلات المتنوعة حول الاستفادة من منتجات الإسكان المتعددة.
 وفي ختام الورشة قدم “العبيلان”شكره لمدير عام فرع وزارة الإسكان وزملاءه الحضور على تنفيذ الورشة ولرؤساء البلديات ولمديري الإدارات والمشايخ ومعرفي القرى على حضورهم وتفاعلهم الذي كان له الأثر في نجاح الورشة.

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