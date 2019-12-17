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غرفة الباحة تعقد إجتماع موسع لتحديد الفرص الاستثمارية بالمنطقة

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بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية والهيئة العامة للإستثمار ..

غرفة الباحة تعقد إجتماع موسع لتحديد الفرص الاستثمارية بالمنطقة

غرفة الباحة تعقد إجتماع موسع لتحديد الفرص الاستثمارية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=811157
المناطق - الباحة
عقدت غرفة الباحة في مقر قاعة العساف الإجتماع التنسيقي الأول لحصر الفرص الاستثمارية بالمنطقة برئاسة مساعد امين عام مجلس الغرف السعوديه لشؤون الغرف الأستاذ حمود الربعي بحضور ومشاركة أمين عام غرفة الباحة الاستاذ عبدالرحمن شرف وممثل الهيئة العامة للاستثمار الإستاذ عاصم الفريح ومدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة الاستاذ زاهر الشهري ومدير فرع وزراه التجارة والاستثمار بمنطقة الباحة سعيد محمد الغامدي ومدير الاستثمار السياحي بإمارة منطقة الباحة الاستاذ علي عبدالرحيم وممثل أمانة منطقة الباحة الاستاذ عبدالرحمن خلف وممثل تعليم الباحة الاستاذ شرف الزهراني،  وذلك
لتحديد الفرص الاستثمارية الكبيره المتاحة لدي كل الجهات المشاركه بالمنطقة بهدف تسويقها والترويج لها عبر منصة تقوم الهيئة العامة للإستثمار بتجهيزها مع ترك الفرص الصغيره والمتوسطه لتجار المنطقة
ورحب أمين الغرفة في مستهل اللقاء بالحضور الكريم , راجياً لهم التوفيق في المهام الموكلة إليهم .
كما ثمن امين عام الغرفه الجهود المبذولة لتطوير الاستثمار , بما يسهم في التوسع في عمليات التجارة ويخدم منطقة الباحة بجميع محافظاتها , ويحقق تطلعات القيادة ورؤية المملكة ٢٠٣٠.
ياتي هذا الاجتماع بالتسيق مع الهيئة العامة للاستثمار انفاذا للامر الملكي الكريم الخاص بتطوير الاستثمار تحت شعار استثمر في السعوديه.

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