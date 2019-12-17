الجمعية الخيرية للتنمية الأسرية بمحافظة ضباء تنظم برنامج “وبرا بوالدتي”

المناطق - تبوك

تنظم الجمعية الخيرية للتنمية الأسرية بمحافظة ضباء “ميثاق” غداً برنامج بعنوان “وبرا بوالدتي” بالشراكة مع المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة وذلك عقب صلاة المغرب بقاعة الجوهرة في مدينة ضباء.

وأوضحت الجمعية أن البرنامج يحتوي على تقديم عدد من الفقرات المتعلقة ببر الوالدين والحث عليه ومنها كلمة إرشادية بعنوان “أمي ثم أمي” تقدمها تهاني بنت علي القصير بالإضافة إلى تقديم قصائد شعرية ومسابقات ثقافية وتوزيع للجوائز والهديا.

ووجهت الجمعية الدعوة للأسر في محافظة ضباء للحرص على حضور البرنامج والاستفادة مما يقدم فيه من نصح ووعظ وارشاد وحث على البر بالوالدين.