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أمير منطقة الباحة يدشن أوقاف جامعة المنطقة

أمير منطقة الباحة يدشن أوقاف جامعة المنطقة
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المناطق - الباحة
دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة أوقاف جامعة الباحة، وذلك خلال استقبال سموه بمكتبه معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، وأعضاء مجلس النظارة لأوقاف الجامعة، وأمين أوقاف الجامعة د.مطير الزهراني.
وأشاد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بهذا الإنجاز المتميز، والمتمثل في إطلاق أوقاف جامعة الباحة المستمد من الحضارة الإسلامية، التي أهتمت بمفهوم الوقف، وتعزيزًا للأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي وذلك عن طريق تشجيع الأوقاف لضمان مصادر تمويل مستدامة للمنظمات غير الربحية.
من جهته قدم معالي مدير جامعة الباحة الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة الباحة على ما تلقاه الجامعة دائماً من توجيهات بنّاءة، ودعم واهتمام متواصل.
وأكد معاليه أن الجامعة تسعي إلى توفير منظومة وقفية رائدة، تسهم في العمل الخيري وتنشر العمل المجتمعي في محيطها بما يسهم بفاعلية في تحقيق تنوع واستدامة مصادر دخل الجامعة، وما يحقق التكامل والتعاضد بين الجامعة والمجتمع المحيط، من خلال إدارة محترفة واستثمار فاعل. ويسهم في دعم البحث العلمي المتخصص وإنشاء المراكز البحثية والخدمية، والمشاركة الفاعلة في دعم قضايا التنمية المجتمعية داخل الجامعة وخارجها تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وتحقيقاً لنظام الجامعات. وأشار معاليه إلى أن الجامعة، حرصت على أن تكون الوثيقة الوقفية مرنة ومنضبطة، وقادرة على إقناع من تصل إلى يديه بحيث تكفل له حوكمة قوية على وقفه من حيث كفاءة النظار، وأوجه الصرف.
بدوره قال أمين أوقاف جامعة الباحة الدكتور مطير الزهراني نحن مستبشرون بنجاح أوقاف الجامعة في ظل دعم أمير المنطقة، وحرص معالي مدير الجامعة في إحداث نقلة نوعية في استثمار مقدرات وإمكانيات الجامعة، والاستفادة من العمل الخيري الذي سينعكس آثاره الكبيرة على دفع عجلة التنمية في المنطقة.
تلى ذلك عرض فلم مرئي عن رؤية ورسالة وأهداف أوقاف الجامعة واستعراض الوثيقة الوقفية واللوائح والأنظمة الخاصة بأوقاف الجامعة.
وفي ختام اللقاء كرّم سمو أمير منطقة الباحة الواقف الأول لأوقاف جامعة الباحة الشيخ سعيد العنقري، كما قدّم معالي مدير الجامعة هدية تذكارية لسمّوه بهذه المناسبة.

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