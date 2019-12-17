احدث الأخبار

الأرصاد تتوقع انخفاض درجات الحرارة ابتداءً من يوم الخميس وحتى الأحد المقبل
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يقلد قائد أمن المواكب بمرور الرياض رتبته الجديدة
منطقة الرياض
 انطلاق تدريبات الأخضر الأولمبي في الرياض استعداداً لكأس آسيا
أبرز المواد
 كشافة تعليم وادي الدواسر تختتم مشاركتها في اليوم الدولي لمكافحة الفساد
منطقة الرياض
 كشافة تعليم وادي الدواسر تُكرم بلدية المُحافظة
منطقة الرياض
 أمير منطقة الباحة يدشن أوقاف جامعة المنطقة
منطقة الباحة
 الجمعية الخيرية للتنمية الأسرية بمحافظة ضباء تنظم برنامج “وبرا بوالدتي”
منطقة تبوك
 غرفة الباحة تعقد إجتماع موسع لتحديد الفرص الاستثمارية بالمنطقة
منطقة الباحة
 الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى في شهرين بفعل التوترات مع أمريكا
أبرز المواد
 “محافظ القرى” يفتتح ورشة عمل لبرامج ومبادرات وزارة الاسكان
منطقة الباحة
 رابطة فرسان ضباء البيئية تقيم فعالية غرس شتلات في فناء مدارس مركز العمود بالمحافظة
منطقة تبوك
 ميناء ضبا يسجل دخول أكثر من 120 سفينة تجارية خلال شهر نوفمبر
منطقة تبوك
الأرصاد تتوقع انخفاض درجات الحرارة ابتداءً من يوم الخميس وحتى الأحد المقبل

الأرصاد تتوقع انخفاض درجات الحرارة ابتداءً من يوم الخميس وحتى الأحد المقبل

أبرز المواد
أمير منطقة الرياض يقلد قائد أمن المواكب بمرور الرياض رتبته الجديدة

أمير منطقة الرياض يقلد قائد أمن المواكب بمرور الرياض رتبته الجديدة

منطقة الرياض
انطلاق تدريبات الأخضر الأولمبي في الرياض استعداداً لكأس آسيا

انطلاق تدريبات الأخضر الأولمبي في الرياض استعداداً لكأس آسيا

أبرز المواد
كشافة تعليم وادي الدواسر تختتم مشاركتها في اليوم الدولي لمكافحة الفساد

كشافة تعليم وادي الدواسر تختتم مشاركتها في اليوم الدولي لمكافحة الفساد

منطقة الرياض

كشافة تعليم وادي الدواسر تُكرم بلدية المُحافظة

كشافة تعليم وادي الدواسر تُكرم بلدية المُحافظة
http://almnatiq.net/?p=811168
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

كرمت كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، بلدية المُحافظة تقديراً لجهودها ودعمها ومساندتها لكشافة الإدارة خلال استضافتها الاسبوع الماضي لبرنامج التأهيل الكشفي الذي نظمته كشافة وزارة التعليم ، و تضمن ورشة تطوير معسكر كشافة التعليم الإعدادي لخدمة ضيوف الرحمن ، والدراسة المتقدمة للشارة الخشبية ، وشارك فيها 60 قائداً كشفياً من مختلف مناطق ومحافظات المملكة .

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس البلدية فهد بن سعيد آل عثمان اليوم في مكتبه لرئيس النشاط الكشفي بإدارة التعليم قائد برامج الدراسة غانم بن عبدالله آل غانم ، وقائد الورشة مبارك بن عوض الدوسري ، اللذين عبر عن شكرهما وتقديرهما لرئيس البلدية صالح بن جري السليس ، ونائبه على ماقدما من دعم بشري ، وتسخير كافة إمكانات البلدية في خدمة البرنامج ، مما كان له الاثر في انجاحه .

وأكد نائب رئيس البلدية فهد آل عثمان ، خلال التكريم أن ماقامت به البلدية ماهو إلا جزء من واجبها تجاه المجتمع وعملها التكاملي مع مختلف الأجهزة بالمحافظة .

روابط ذات صلة

أمير منطقة الرياض يقلد قائد أمن المواكب بمرور الرياض رتبته الجديدة

أمير منطقة الرياض يقلد قائد أمن المواكب بمرور الرياض رتبته الجديدة
كشافة تعليم وادي الدواسر تختتم مشاركتها في اليوم الدولي لمكافحة الفساد

كشافة تعليم وادي الدواسر تختتم مشاركتها في اليوم الدولي لمكافحة الفساد
الأمير فيصل بن بندر يستقبل أمين عام لجنة شباب منطقة الرياض

الأمير فيصل بن بندر يستقبل أمين عام لجنة شباب منطقة الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*