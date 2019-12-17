كشافة تعليم وادي الدواسر تُكرم بلدية المُحافظة

وادي الدواسر - مبارك الدوسري

كرمت كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، بلدية المُحافظة تقديراً لجهودها ودعمها ومساندتها لكشافة الإدارة خلال استضافتها الاسبوع الماضي لبرنامج التأهيل الكشفي الذي نظمته كشافة وزارة التعليم ، و تضمن ورشة تطوير معسكر كشافة التعليم الإعدادي لخدمة ضيوف الرحمن ، والدراسة المتقدمة للشارة الخشبية ، وشارك فيها 60 قائداً كشفياً من مختلف مناطق ومحافظات المملكة .

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس البلدية فهد بن سعيد آل عثمان اليوم في مكتبه لرئيس النشاط الكشفي بإدارة التعليم قائد برامج الدراسة غانم بن عبدالله آل غانم ، وقائد الورشة مبارك بن عوض الدوسري ، اللذين عبر عن شكرهما وتقديرهما لرئيس البلدية صالح بن جري السليس ، ونائبه على ماقدما من دعم بشري ، وتسخير كافة إمكانات البلدية في خدمة البرنامج ، مما كان له الاثر في انجاحه .

وأكد نائب رئيس البلدية فهد آل عثمان ، خلال التكريم أن ماقامت به البلدية ماهو إلا جزء من واجبها تجاه المجتمع وعملها التكاملي مع مختلف الأجهزة بالمحافظة .