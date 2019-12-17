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كشافة تعليم وادي الدواسر تختتم مشاركتها في اليوم الدولي لمكافحة الفساد

كشافة تعليم وادي الدواسر تختتم مشاركتها في اليوم الدولي لمكافحة الفساد

منطقة الرياض

كشافة تعليم وادي الدواسر تختتم مشاركتها في اليوم الدولي لمكافحة الفساد

كشافة تعليم وادي الدواسر تختتم مشاركتها في اليوم الدولي لمكافحة الفساد
http://almnatiq.net/?p=811171
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

اختتمت كشافة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر اليوم مشاركتها في فعاليات اليوم الدولي لمكافحة الفساد، الذي بدأته منذ اليوم التاسع من شهر ديسمبر الحالي ، بتقديم روزنامة من الفعاليات التوعوية لإذكاء الوعي بمشكلة الفساد الإداري والمالي والأخلاقي والاقتصادي ، وذلك من خلال تعليق اللوحات التوعوية في ميادين المحافظة وتوزيع البروشورات والكتيبات التوعوية على قائدي المركبات والعاملين في الأجهزة والدوائر الحكومية والأهلية ، وتفعيل الاذاعة المدرسية، وتنفيذ دورة للحصول على شارة ” نزاهة ” لجميع المراحل الكشفية ، وإطلاق برومو توعوي بالمناسبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح رئيس قسم النشاط الطلابي بالإدارة شارع بن محمد آل وديان، أن مشاركة كشافة الإدارة في هذه المناسبة تأتي منطلقاً من مسئوليتها الإنسانية والوطنية ودورها الذي تضطلع به في خدمة وتنمية المجتمع ، مؤكداً على أهمية دور المواطن والمقيم في مكافحة الفساد والمشاركة بذلك بفاعلية ، داعياً إلى ضرورة زيادة وعي المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بالفساد وأساليبه وجسامته وما يمثله من خطر على المجتمع .

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