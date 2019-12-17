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أمير منطقة الرياض يقلد قائد أمن المواكب بمرور الرياض رتبته الجديدة

أمير منطقة الرياض يقلد قائد أمن المواكب بمرور الرياض رتبته الجديدة
http://almnatiq.net/?p=811187
المناطق - الرياض

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، قائد أمن المواكب بمرور الرياض العقيد جبران بن محمد بن خاطر رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عقيد.
ورفع العقيد بن خاطر الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الثقة الملكية الغالية بترقيته, متمنيا أن يكون عند حسن الظن, معربا عن شكره لسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه, على الدعم والتوجيه، سائلا الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.
حضر مراسم التقليد اللواء سليمان بن عبدالله الزكري.

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