انطلاق معرض أغادير بمشاركة سعودية فنية

المناطق- أملج- فايز السميري:

انطلق المعرض الدولي للفن المعاصر ( أكادير آرت فير ) بدورته الثالثة خلال الفترة الممتدة مابين 16 – 18 ديسمبر والذي رافق مهرجان السينما الفني

بشعار السينما وحوار الحضارات في مدينة أغادير بدولة المغرب وبمشاركة سعودية مميزة تجاوزت مشاركة 12 فنان وفنانة وعن مشاركة السعودية .

تحدثت رئيسة الجمعية المنظمة الفنانة: نجاة الباز ، أنها سعيدة بهذه المشاركة السعودية والتي تدعم الثقافة والحراك الفني في دولة المغرب ، وداعمة للمكانة التي تستحقها الفنان ،ولكون الفن صلة بين شعوب العالم ، وتأتي لإبراز المبدعين على مستوى العالم وشددت الباز على أن العالم شهد تراجع في القيم الإنسانية وعدم قبول الاخر ، مما يحتاج أكثر من أي وقت مضى ،لأن يعطى للغة العالمية أي الفن و الثقافة والإبداع ، كل مقومات الإستمرارية و التطور ،ولكونها وسيلة للتربية و التسامح وترسيخ الدبلوماسية الثقافية.

وقد تحدثت الفنانة : حنان سامي بأنها تشرفت بدعوة كريمة من جمعية التبادل الفني الدولي للفنانين للمشاركة في معرض اكادير ارت فير في دورته الثالثة وهي المرة الأولى لها بالمشاركة بمعرض خارج السعودية وقد شاركت بلوحتين الأولى هي لقصر الفريد بالحجر بمحافظة العلا والثانية بلوحة اكريلك مرسومة بسكين الرسم و لاقت انطباع مُبهر لدى الزوار في اطلالتها الأولى وقدمت شكرها للمنظمين وللدكتور : احمد الحربي ( المنسق العام للمعرض ) على جهوده في هذه المشاركة

وفي لقاء عابر استضافت الصحيفة الفنانة : كوثر الغدير وتحدثت قائلة تعتبر لوحتي من الفن المعاصر وتتحدث عن التدرج اللوني واللون المكمل للون الازرق الذي يعتبر من الألوان الأساسية والبرتقالية الذي يعتبر اللون الفرعي وهو ناتج من اللونين الأحمر والأصفر ودمجهم مع بعضهم و يعطي اللون الكامل وتعتبر دراسة لونيه تعطي لوحات مقسمه الى درجات لونيه ناتجه عن اللون نفسه وهي طبقات اللون الأساسية بحيث تعطي لوحة مميزة ورائعه وكان التكوين عبارة عن فانوس قديم بإستخدام اي عنصر وتكون الخلفيه والعنصر الأساسي في لوحة تحمل درجات اللون وهذه تجربة جديده بالنسبة لي وعن مشاركة المصورة : عبير العطوي التي أبدت سعادتها بهذه المشاركة في معرض اكادير ارت فير الدولي والذي يضم نخبة من فناني الوطن العربي والعالمي وكان العمل الذي شاركت به صورة فوتوغرافية أرادت من خلالها إيصال رسالة للعالم بأن الضعف ليس مرتبط بالأنثى

وعبرت التشكيلية عابدية القرشي عن شكرها للدكتور : أحمد الحربي في هذا الدعم واستقطابها مع مجموعة فنانين لهذا المعرض الدولي وقالت :كان لنا الشرف في المشاركه مع نخبه من الفنانين المتميزين

في دوله المغرب مع إظهار احدى لوحاتي لسيدة تعني لي الكثير كان لها الفضل في دعمي فنياً واعتبر أن هذه المشاركه جميله لإنعكاساتها الأدبية والثقافية لهذا الفن الجميل واتقدم بالشكر للجميع لإتاحة الفرصه لي .

وتحدث الفنان : محمد عسيري قائلاً تعتبر هذه ثاني مشاركة لي وأول حضور لهذا المحفل الضخم المقام في أغادير وبتنظيم الرائع الدكتور : أحمد الحربي والذي جمع روائع الأعمال من بلدان مختلفة فاحت الوانها عطراً وسحراً

حفل ضخم وجهود وتنظيم لعرس ثقافي

استمتعنا كثيراً به في جو مفعم بالود والإخاء .

وصاحب الإفتتاح برنامج ثقافي في تظاهر ومواكبة للفنون والسينما وشاركت عدة فرق مغربيه بعروضهم للفلكلور الشعبي والرسمي وشاركهم ايضاً رقصات روسيه وعروض لأفلام قصيرة ومشاركات لعدد من مخرجين السينما على مستوى العالم.

