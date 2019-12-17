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قياديون يرحبون بتوطين الوظائف الإدارية في المدارس الأهلية

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قياديون يرحبون بتوطين الوظائف الإدارية في المدارس الأهلية

قياديون يرحبون بتوطين الوظائف الإدارية في المدارس الأهلية
http://almnatiq.net/?p=811204
المناطق - الرياض

طالب قياديون تربويين في مدارس اهليه بتوطين الوظائف في تلك المدارس، جاء ذلك خلال ندوه العمل التي نظمتها ادارة تعليم الرياض ممثلة في التعليم الاهلي بحضور المشرف التربوي للتعليم الاهلي ناصر العيسى وبمشاركة اكثر من 94 قائدا تربويا في المدارس الأهلية التابعة لتعليم الرياض ، وتأتي انعقاد الندوة التي اقيمت اليوم ( الثلثاء) ومشاركة القادة لطرح مناقشة توطين الوظائف الإدارية في تلك المدارس خاصة، ودرس ما جاء قي ملف الاعانات للمدارس الأهلية وتوطينها بإحلال الاعمال الإدارية للمواطنين ، وقال قائد مدارس افاق الفكر سلطان الحنان ان فكره توطين الوظائف الإدارية وما يقتضيه ملف الاعانات يعتبر موفقا جدا لا سيما وانها تتيح الفرصة بتوطين تلك الوظائف للمواطنين مما يعطي منظومه تعليميه متقدمة ومتطورة ومنتظمة، وكان وزير التعليم السابق الدكتور أحمد العيسى اصدر قراراً مهماً بشأن توطين الوظائف في المدارس الأهلية بالمملكة، وبموجب قرار الوزير يتم توطين الوظائف في كافة المدارس الأهلية.

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