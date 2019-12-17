احدث الأخبار

وزير الداخلية يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية
أبرز المواد
 ” هدف ” يوقع مع شركة تطوير التعليم القابضة اتفاقية “برنامج دعم التدريب والتوطين في مدارس تعليم قيادة المركبات”
أبرز المواد
 هيئة الرياضة توقع مذكرة تفاهم مع الأهلي كابيتال لدراسة أفضل الفرص الاستثمارية وفق رؤية المملكة 2030
أبرز المواد
 رئيس الوزراء اليمني: عام على اتفاقية ستوكهولم ولم تنفذ ميليشيا الحوثي أيّاً من بنودها
أبرز المواد
 الترجي التونسي يكتسح السد القطري بسداسية في مونديال الأندية “فيديو”
أبرز المواد
 قياديون يرحبون بتوطين الوظائف الإدارية في المدارس الأهلية
منطقة الرياض
 انطلاق معرض أغادير بمشاركة سعودية فنية
ثقافة وفنون
 الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يفند عدداً من الادعاءات الواردة من الجهات والمنظمات العالمية
أبرز المواد
 الأرصاد تتوقع انخفاض درجات الحرارة ابتداءً من يوم الخميس وحتى الأحد المقبل
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يقلد قائد أمن المواكب بمرور الرياض رتبته الجديدة
منطقة الرياض
 انطلاق تدريبات الأخضر الأولمبي في الرياض استعداداً لكأس آسيا
أبرز المواد
 كشافة تعليم وادي الدواسر تختتم مشاركتها في اليوم الدولي لمكافحة الفساد
منطقة الرياض
وزير الداخلية يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية

وزير الداخلية يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية

أبرز المواد
” هدف ” يوقع مع شركة تطوير التعليم القابضة اتفاقية “برنامج دعم التدريب والتوطين في مدارس تعليم قيادة المركبات”

” هدف ” يوقع مع شركة تطوير التعليم القابضة اتفاقية “برنامج دعم التدريب والتوطين في مدارس تعليم قيادة المركبات”

أبرز المواد
هيئة الرياضة توقع مذكرة تفاهم مع الأهلي كابيتال لدراسة أفضل الفرص الاستثمارية وفق رؤية المملكة 2030

هيئة الرياضة توقع مذكرة تفاهم مع الأهلي كابيتال لدراسة أفضل الفرص الاستثمارية وفق رؤية المملكة 2030

أبرز المواد
رئيس الوزراء اليمني: عام على اتفاقية ستوكهولم ولم تنفذ ميليشيا الحوثي أيّاً من بنودها

رئيس الوزراء اليمني: عام على اتفاقية ستوكهولم ولم تنفذ ميليشيا الحوثي أيّاً من بنودها

أبرز المواد

رئيس الوزراء اليمني: عام على اتفاقية ستوكهولم ولم تنفذ ميليشيا الحوثي أيّاً من بنودها

رئيس الوزراء اليمني: عام على اتفاقية ستوكهولم ولم تنفذ ميليشيا الحوثي أيّاً من بنودها
http://almnatiq.net/?p=811212
المناطق - واس

دعا رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك, الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي النظر إلى الأفعال الوحشية والإجرامية لميليشيا الحوثي الإرهابية، واستمرارهم في التنصل عن كل الاتفاقات والمواثيق والعهود وآخرها اتفاقية ستوكهولم التي مرّ عام على توقيعها دون أن تلتزم هذه الميليشيات بتنفيذ أيّاً من بنودها.
وأكد رئيس الوزراء اليمني – خلال ترأسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً موسعاً لقيادات السلطة المحلية والمكتب التنفيذي لمحافظة الحديدة اليمنية – أن الصمت الأممي والدولي وعدم الوقوف بجدية وحزم أمام رفض وتنصل ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً عن تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم بمحاوره الثلاثة يشجعها على مزيد من التمادي.

روابط ذات صلة

وزير الداخلية يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية

وزير الداخلية يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية
” هدف ” يوقع مع شركة تطوير التعليم القابضة اتفاقية “برنامج دعم التدريب والتوطين في مدارس تعليم قيادة المركبات”

” هدف ” يوقع مع شركة تطوير التعليم القابضة اتفاقية “برنامج دعم التدريب والتوطين في مدارس تعليم قيادة المركبات”
هيئة الرياضة توقع مذكرة تفاهم مع الأهلي كابيتال لدراسة أفضل الفرص الاستثمارية وفق رؤية المملكة 2030

هيئة الرياضة توقع مذكرة تفاهم مع الأهلي كابيتال لدراسة أفضل الفرص الاستثمارية وفق رؤية المملكة 2030

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*