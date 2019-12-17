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هيئة الرياضة توقع مذكرة تفاهم مع الأهلي كابيتال لدراسة أفضل الفرص الاستثمارية وفق رؤية المملكة 2030

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هيئة الرياضة توقع مذكرة تفاهم مع الأهلي كابيتال لدراسة أفضل الفرص الاستثمارية وفق رؤية المملكة 2030

هيئة الرياضة توقع مذكرة تفاهم مع الأهلي كابيتال لدراسة أفضل الفرص الاستثمارية وفق رؤية المملكة 2030
http://almnatiq.net/?p=811215
المناطق - واس

وقعت الهيئة العامة للرياضة ممثلة بإدارة الاستثمار اليوم، مذكرة تفاهم مع “الأهلي كابيتال”، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وقع الاتفاقية من جانب الهيئة العامة للرياضة مدير عام إدارة الاستثمار بالهيئة أضواء بنت عبدالرحمن العريفي، فيما وقعها من جانب الأهلي كابيتال الرئيس التنفيذي سارة بنت جمَّاز السحيمي.
وتهدف الاتفاقية لبحث ودراسة أفضل الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي وفقاً لرؤية المملكة 2030، وتقديم المشورة اللازمة بهذا الخصوص، وإعطاء الصورة الكاملة في جميع الجوانب الاستثمارية التي من الممكن أن تفتح بابًا واسعًا في تنمية هذا المجال الحيوي والمهم لخدمة رياضة الوطن.

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