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” هدف ” يوقع مع شركة تطوير التعليم القابضة اتفاقية “برنامج دعم التدريب والتوطين في مدارس تعليم قيادة المركبات”

” هدف ” يوقع مع شركة تطوير التعليم القابضة اتفاقية “برنامج دعم التدريب والتوطين في مدارس تعليم قيادة المركبات”

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تستهدف إتاحة 8 آلاف فرصة وظيفية في مدارس تعليم قيادة المركبات لدى 80 منشأة

” هدف ” يوقع مع شركة تطوير التعليم القابضة اتفاقية “برنامج دعم التدريب والتوطين في مدارس تعليم قيادة المركبات”

” هدف ” يوقع مع شركة تطوير التعليم القابضة اتفاقية “برنامج دعم التدريب والتوطين في مدارس تعليم قيادة المركبات”
http://almnatiq.net/?p=811219
المناطق - واس

بحضور معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبد الله بن ناصر أبو ثنين ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي وقع مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” تركي بن عبدالله الجعويني والرئيس التنفيذي لشركة تطوير التعليم القابضة الدكتور أسامة بن فهد الحيزان ، في مقر الوزارة بالرياض اليوم اتفاقية “برنامج دعم التدريب والتوطين في مدارس تعليم قيادة المركبات”.
وتنص الاتفاقية على تقديم خدمات التوظيف والتدريب والتمكين للكوادر البشرية السعودية بما يكفل رفع مستوى تأهيل العاملين في نشاط تعليم قيادة المركبات.
ويهدف البرنامج لتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل لممارسة مهنة تدريب القيادة لشغل 8 آلاف وظيفة متوقعة في مدارس تعليم قيادة المركبات، حيث أن هناك 80 منشأة مرخصة جاهزة لتقديم خدمات التدريب على قيادة المركبات ومهيئة للاستقبال، واستعين ببيوت خبرة عالمية لتأهيل كادر مدربين سعوديين – رجالاً ونساء -قادرين على تقديم خدمة تدريب المتقدمين للحصول على رخصة قيادة من الرجال والنساء.
وتأتي الاتفاقية تجسيداً لمبدأ الشراكة المستدامة القائمة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعاون الجهات الحكومية ومشاركتها في التنمية وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ووصولاً لأهداف رؤية المملكة 2030 ، وتعزيزاً لمساعي الطرفين في تطبيق غاياتهما الإستراتيجية المستهدفة لإحداث الأثر في المجتمع من خلال توطين مهنة تعليم قيادة المركبات ولتعزيز السلامة المرورية وجودة الحياة والمساهمة في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وتشرف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والإدارة العامة للمرور على تأهيلهم عن طريق المعاهد المتخصصة والمعتمدة ومن ثم توجيههم لسوق العمل، ويسهم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بدعم التدريب والتوظيف وتذليل التحديات التي تواجهها المنشآت في توظيف المواطنين.

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