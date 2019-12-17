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الجيش اليمني يقصف مواقع الميليشيا المتمردة في محافظة الجوف

الجيش اليمني يقصف مواقع الميليشيا المتمردة في محافظة الجوف
http://almnatiq.net/?p=811228
المناطق - واس

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليوم مواقع لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شمالي مديرية المتون بمحافظة الجوف اليمنية.
وأوضح موقع //سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن القصف استهدف مواقع استحدثتها الميليشيا المتمردة في جبال الربطة وعمبرة، في سلسلة جبال حام شمالي مديرية المتون.
وأسفر القصف عن تكبيد ميليشيا الحوثي المتمردة خسائر في العدد والعدة.

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