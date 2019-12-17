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مدني الرياض: وفاة شخصين وإصابة 13 في حادثة مبنى جامعة المعرفة خرج منهم 10 أشخاص سالمين

مدني الرياض: وفاة شخصين وإصابة 13 في حادثة مبنى جامعة المعرفة خرج منهم 10 أشخاص سالمين
http://almnatiq.net/?p=811237
المناطق - واس

أوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض بأن مركز التحكم و التوجيه تلقى بلاغًا في تمام الساعة،(01:28) من ظهر هذا اليوم الثلاثاء عن وقوع حادث انهيار سقف المواقف الجنوبية لمبنى تابع لجامعة المعرفة بمحافظة الدرعية بالرياض ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة 13 شخصًا تلقوا العلاج المناسب في حينها وخرج معظمهم من المستشفى سالمين ولله الحمد.
صرح بذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي لوكالة الأنباء السعودية ” واس ” ، وقال : إنه على ضوء البلاغ الذي تلقته تم انتقال فرق الدفاع المدني والفرق المتخصصة في أعمال البحث والإنقاذ في حوادث الانهيارات وفرق البحث والإنقاذ السعودي التابعة للدفاع المدني إلى مقر الحادثة، وجرى عزل موقع الحادث لتأمين سلامة المتواجدين بالموقع وتنفيد خطة الإخلاء ‏في الأجزاء الأخرى للمبنى والقيام بأعمال البحث تحت الأنقاض.
وأفاد أنه نتج عن الحادث حالتا وفاة لمواطن ومقيم، وإصابة (13) شخصًا غادر منهم ( 10 ) سالمين بعد تلقي العلاج اللازم فيما لاتزال باقي الحالات تتلقى علاجها، والعمل جار على مسح كامل الموقع للتأكد من عدم وجود أي أشخاص آخرين.

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