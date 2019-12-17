احدث الأخبار

الهلال يخسر من فلامنجو في نصف نهائي المونديال.. ويتطلع للبرونزية
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يستعرض تجربة جامعة جازان في تنظيم المخيمات الصحية والتثقيفية والتوعوية
منطقة جازان
 مدني الرياض: وفاة شخصين وإصابة 13 في حادثة مبنى جامعة المعرفة خرج منهم 10 أشخاص سالمين
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يرأس اجتماع مجلس شباب منطقة عسير
منطقة عسير
 أمير عسير يرعى غداً «محاضرة الأداء» لمنسوبي الإمارة والإدارات الحكومية بالمنطقة
منطقة عسير
 الجيش اليمني يقصف مواقع الميليشيا المتمردة في محافظة الجوف
أبرز المواد
 وزير الداخلية يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية
أبرز المواد
 ” هدف ” يوقع مع شركة تطوير التعليم القابضة اتفاقية “برنامج دعم التدريب والتوطين في مدارس تعليم قيادة المركبات”
أبرز المواد
 هيئة الرياضة توقع مذكرة تفاهم مع الأهلي كابيتال لدراسة أفضل الفرص الاستثمارية وفق رؤية المملكة 2030
أبرز المواد
 رئيس الوزراء اليمني: عام على اتفاقية ستوكهولم ولم تنفذ ميليشيا الحوثي أيّاً من بنودها
أبرز المواد
 الترجي التونسي يكتسح السد القطري بسداسية في مونديال الأندية “فيديو”
أبرز المواد
 قياديون يرحبون بتوطين الوظائف الإدارية في المدارس الأهلية
منطقة الرياض
الهلال يخسر من فلامنجو في نصف نهائي المونديال.. ويتطلع للبرونزية

الهلال يخسر من فلامنجو في نصف نهائي المونديال.. ويتطلع للبرونزية

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يستعرض تجربة جامعة جازان في تنظيم المخيمات الصحية والتثقيفية والتوعوية

أمير منطقة جازان يستعرض تجربة جامعة جازان في تنظيم المخيمات الصحية والتثقيفية والتوعوية

منطقة جازان
مدني الرياض: وفاة شخصين وإصابة 13 في حادثة مبنى جامعة المعرفة خرج منهم 10 أشخاص سالمين

مدني الرياض: وفاة شخصين وإصابة 13 في حادثة مبنى جامعة المعرفة خرج منهم 10 أشخاص سالمين

أبرز المواد
الأمير تركي بن طلال يرأس اجتماع مجلس شباب منطقة عسير

الأمير تركي بن طلال يرأس اجتماع مجلس شباب منطقة عسير

منطقة عسير

الهلال يخسر من فلامنجو في نصف نهائي المونديال.. ويتطلع للبرونزية

الهلال يخسر من فلامنجو في نصف نهائي المونديال.. ويتطلع للبرونزية
http://almnatiq.net/?p=811250
المناطق - الرياض

خسر فريق الهلال الأول لكرة القدم، أمام نظيره فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بنتيجة ، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب خليفة الدولي في الدوحة، الثلاثاء.
وفقد الهلال فرصة المنافسة على لقب البطولة، فيما بقي في المنافسة على المركز الثالث، حيث يلاقي السبت المقبل، الخاسر من مواجهة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي التي تجمعهما غدا.
وأنهى الفريق الهلالي الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، سجله سالم الدوسري عند الدقيقة 18، حيث حافظ الأزرق على تقدمه حتى نهاية الشوط.
ومع انطلاقة الشوط الثاني، سجل هدف التعادل لصالح فلامنجو لاعبه اراسكايتا عند الدقيقة 49، فيما أضاف هدف التقدم الفريق البرازيلي عند الدقيقة 78، قبل أن يضيف الهدف الثالث لصالح فلامنجو علي البليهي لاعب الهلال بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 81.
وشهدت المباراة طرد البيروفي أندريه كاريلو لاعب الهلال بالبطاقة الحمراء، بعد أن تدخل على أحد لاعبي الفريق البرازيلي عند الدقيقة 87.
وكان الهلال قد تجاوز نظيره الترجي التونسي في افتتاح مشواره في البطولة، بعد أن كسبه بهدف وحيد سجله الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

روابط ذات صلة

مدني الرياض: وفاة شخصين وإصابة 13 في حادثة مبنى جامعة المعرفة خرج منهم 10 أشخاص سالمين

مدني الرياض: وفاة شخصين وإصابة 13 في حادثة مبنى جامعة المعرفة خرج منهم 10 أشخاص سالمين
الجيش اليمني يقصف مواقع الميليشيا المتمردة في محافظة الجوف

الجيش اليمني يقصف مواقع الميليشيا المتمردة في محافظة الجوف
وزير الداخلية يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية

وزير الداخلية يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*