الهلال يخسر من فلامنجو في نصف نهائي المونديال.. ويتطلع للبرونزية

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خسر فريق الهلال الأول لكرة القدم، أمام نظيره فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بنتيجة ، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب خليفة الدولي في الدوحة، الثلاثاء.

وفقد الهلال فرصة المنافسة على لقب البطولة، فيما بقي في المنافسة على المركز الثالث، حيث يلاقي السبت المقبل، الخاسر من مواجهة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي التي تجمعهما غدا.

وأنهى الفريق الهلالي الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، سجله سالم الدوسري عند الدقيقة 18، حيث حافظ الأزرق على تقدمه حتى نهاية الشوط.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، سجل هدف التعادل لصالح فلامنجو لاعبه اراسكايتا عند الدقيقة 49، فيما أضاف هدف التقدم الفريق البرازيلي عند الدقيقة 78، قبل أن يضيف الهدف الثالث لصالح فلامنجو علي البليهي لاعب الهلال بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 81.

وشهدت المباراة طرد البيروفي أندريه كاريلو لاعب الهلال بالبطاقة الحمراء، بعد أن تدخل على أحد لاعبي الفريق البرازيلي عند الدقيقة 87.

وكان الهلال قد تجاوز نظيره الترجي التونسي في افتتاح مشواره في البطولة، بعد أن كسبه بهدف وحيد سجله الفرنسي بافيتيمبي جوميز.