احدث الأخبار

حياة مزدوجة.. رجل أعمال ولص بنوك وخط يديه يكشفه
أبرز المواد
 العثور على أكبر حطام لسفينة رومانية غرقت قبل ألفي عام
أبرز المواد
 أمانة الجوف تنال “ذهبية” المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية
منطقة الجوف
 “أرامكو” تستهدف 3500 طالب وطالبة من الجوف في برنامج “إثراء العلوم”
منطقة الجوف
 الطير سكاكا لمالكه الفهيقي يخطف المركز الثاني في نهائي سباقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
منطقة الجوف
 مقتل 10 من أفراد عائلة واحدة في انفجار بأفغانستان
أبرز المواد
 نشرة سوق العمل تكشف عن عدة مؤشرات إيجابية خلال الربع الثالث من 2019
أبرز المواد
 مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض التقرير الدوري لبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030
أبرز المواد
 الهلال يخسر من فلامنجو في نصف نهائي المونديال.. ويتطلع للبرونزية
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يستعرض تجربة جامعة جازان في تنظيم المخيمات الصحية والتثقيفية والتوعوية
منطقة جازان
 مدني الرياض: وفاة شخصين وإصابة 13 في حادثة مبنى جامعة المعرفة خرج منهم 10 أشخاص سالمين
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يرأس اجتماع مجلس شباب منطقة عسير
منطقة عسير
حياة مزدوجة.. رجل أعمال ولص بنوك وخط يديه يكشفه

حياة مزدوجة.. رجل أعمال ولص بنوك وخط يديه يكشفه

أبرز المواد
العثور على أكبر حطام لسفينة رومانية غرقت قبل ألفي عام

العثور على أكبر حطام لسفينة رومانية غرقت قبل ألفي عام

أبرز المواد
أمانة الجوف تنال “ذهبية” المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية

أمانة الجوف تنال “ذهبية” المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية

منطقة الجوف
“أرامكو” تستهدف 3500 طالب وطالبة من الجوف في برنامج “إثراء العلوم”

“أرامكو” تستهدف 3500 طالب وطالبة من الجوف في برنامج “إثراء العلوم”

منطقة الجوف

مقتل 10 من أفراد عائلة واحدة في انفجار بأفغانستان

مقتل 10 من أفراد عائلة واحدة في انفجار بأفغانستان
http://almnatiq.net/?p=811263
المناطق - وكالات

أعلن مسؤولون أفغان مقتل عشرة من أفراد عائلة واحدة الثلاثاء، في انفجار قنبلة لدى مرور سيارتهم وهم في طريقهم للمشاركة في جنازة بشرق أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية خوست طالب مانغال، لوكالة “فرانس برس” إن “الضحايا هم خمسة رجال وامرأتان وثلاثة أطفال جميعهم من عائلة واحدة”، موضحا أنهم كانوا في طريقهم إلى “ولاية لوغار لحضور جنازة”.

وأكّد الناطق باسم شرطة الولاية عادل حيدر، الحصيلة وتفاصيل الحادث بينما أضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي أن القنبلة زرعها عناصر طالبان على جانب الطريق.

ورفضت طالبان ردا على سؤال لفرانس برس الإدلاء بأي تعليق.

ووقع الانفجار بينما نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” الثلاثاء، تقريرا يفيد أن تسعة أطفال كانوا يقتلون أو يجرحون يوميا في أفغانستان في الاشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.

من جهة أخرى، انفجرت قنبلة الثلاثاء في مزار شريف عاصمة ولاية بلخ بشمال البلاد، التي تعتبر أكثر أمانا.

وقال عادل شاه عادل الناطق باسم شرطة الولاية إن القنبلة وضعت على درجة هوائية وأدت إلى جرح 18 شخصا بينهم 5 شرطيين كانوا ينظمون حركة السير.

من جهته، تحدث مدير االمستشفى المركزي في مزار شريف شفيق شاهق عن سقوط 23 جريحا.

ولا تزال أفغانستان تعاني من العنف رغم المفاوضات المتقطعة التي تجري بين الولايات المتحدة وحركة طالبان والتي تهدف إلى سحب القوات الأميركية من البلاد مقابل ضمان المتمردين تحسّن الوضع الأمني.

روابط ذات صلة

حياة مزدوجة.. رجل أعمال ولص بنوك وخط يديه يكشفه

حياة مزدوجة.. رجل أعمال ولص بنوك وخط يديه يكشفه
العثور على أكبر حطام لسفينة رومانية غرقت قبل ألفي عام

العثور على أكبر حطام لسفينة رومانية غرقت قبل ألفي عام
نشرة سوق العمل تكشف عن عدة مؤشرات إيجابية خلال الربع الثالث من 2019

نشرة سوق العمل تكشف عن عدة مؤشرات إيجابية خلال الربع الثالث من 2019

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*