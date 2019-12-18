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الطير سكاكا لمالكه الفهيقي يخطف المركز الثاني في نهائي سباقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

الطير سكاكا لمالكه الفهيقي يخطف المركز الثاني في نهائي سباقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
http://almnatiq.net/?p=811266
المناطق - الجوف

حقق الصقر سكاكا لمالكه الصقار سلطان عبدالرحمن المصبح الفهيقي، المركز الثاني في نهائي سباق جير بيور قرناس شوط النخبة، في مهرجان الملك عبدالعزيز لصقور .
وحصل الفهيقي على ” كأس المؤسس ” وجائزة المركز الثاني بمبلغ 100 ألف ريال
ويأتي هذا الفوز بعد نيله للمركز الأول في السباقات التأهيلية في شوط النخبة ، ومن خلال المدرب بالملواح عيسى علي مصبح الفهيقي .
وفي هذا الفوز يكون الفهيقي قد حقق أربعة كؤوس من خلال الطير سكاكا كأسين والطير حلوة الجوف كأس والطير علم كأس، من خلال أكبر مهرجان للصقور في العالم والذي دخل موسوعة جينس من خلال مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور .
وأعرب الفهيقي عن سعادته بهذا الفوز الذي حققه من خلال مشاركاتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ، مؤكداً أن ما زاد سعادته بالفوز بأن الطير سكاكا ، يحمل اسم مدينته سكاكا بمنطقة الجوف ، وأهدى فوزه لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي نائب أمير منطقة الجوف، ولأبناء المنطقة كافة .

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