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“أرامكو” تستهدف 3500 طالب وطالبة من الجوف في برنامج “إثراء العلوم”

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“أرامكو” تستهدف 3500 طالب وطالبة من الجوف في برنامج “إثراء العلوم”

“أرامكو” تستهدف 3500 طالب وطالبة من الجوف في برنامج “إثراء العلوم”
http://almnatiq.net/?p=811269
المناطق - الجوف

تستهدف شركة “أرامكو السعودية” ممثلة بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي “إثراء” 3500 طالب وطالبة من الجوف ببرنامج
“إثراء العلوم”.
ورحب المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بالتعاون مع مركز “إثراء”، مؤكداً أهمية إقامة مثل هذا البرامج
التي تسهم في خدمة أبناء الوطن، وتحقق البناء المعرفي والوجداني وتنمية الحس الإبداعي للطلاب والطالبات، وتشجيع الشغف بالعلوم والتكنلوجيا والهندسة من خلال التعليم بالممارسة .

من جانبه، أوضح مدير البرامج الخارجية بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” الأستاذ عادل السبتي إن البرنامج يهدف إلى إشعال الفضول العلمي وتطبيق الأساليب العلمية المشاهدة بشكل يومي، من خلال التجارب العملية التي سيقوم بها الطلاب، ومن خلال تفاعلهم مع بعضهم البعض، وذلك من خلال توفير برامج تعليمية من أفضل الجهات التعليمية والمتخصصة في تقديم هذا النوع من التدريب لتنمية المهارات.
وقال إن البرنامج يستهدف 35 مدرسة للبنين والبنات، وسينطلق بتاريخ 1/6/1441هـ ويستمر حتى 30/8/1441هـ.

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