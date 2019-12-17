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تقديراً لمبادراتها الجوف واحة خضراء التي عززت العمل التطوعي والتشاركي

أمانة الجوف تنال “ذهبية” المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية

أمانة الجوف تنال “ذهبية” المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية
http://almnatiq.net/?p=811274
المناطق - الجوف

حصدت أمانة منطقة الجوف الميدالية الذهبية في البرامج والمبادرات المجتمعية على مستوى الوطن العربي ضمن فعاليات جوائز التميز الحكومي والمؤسسي التي استضافتها مدينة دبي خلال الدورة ” 15 ”

جاء ذلك تقديراً لما نفذته أمانة منطقة الجوف بمبادرة الجوف واحة خضراء التي تضمنت عددا من البرامج المجتمعية المتميزة عبر أبناء مدن المنطقة وفرق تطوعية ومهتمين بروابط التشجير شملت الكبار والصغار والرجال والنساء والتي كان لها الأثر الإيجابي في قطاع المسؤولية الاجتماعية لزراعة الأشجار ونشر الوعي حولها .
وهنأ أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز على هذه الجائزة ، وقدم شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على دعمه المتواصل الذي كان له الدور الكبير في تطوير العمل ، والحصول على الجوائز على المستوى المحلي والإقليمي.
كما شكر أمين المنطقة فريق العمل بالمبادرة كلا من
المهندس علي الشمري
والمهندس محمد البراهيم
والأستاذ عبدالله الماجد
والمهندس عواد اللاحق والمهندس محمد السيسي على جهودهم المبذولة في إنجاج المبادرة والحصول على الجائزة
وقد أوضح المهندس علي الشمري وكيل الأمين لشؤون البلديات مدير المكتب التنفيذي لمبادرة الجوف واحة خضراء أن المبادرة رغم قصر عمرها الزمني إلا أن التخطيط والتنفيذ لها ولله الحمد كان علميا ومركزا مما أوجد تفاعلا وترحيبا من كافة المستويات مؤكدا أن المبادرة مستمرة خلال المواسم القادمة لتحقيق أهدافها بإذن الله

وأكد المهندس محمد البراهيم وكيل الأمين للتعمير والمشاريع الذي أشرف على ملف المبادرة للجائزة أن المبادرة شملت مساحة مجتمعية وجغرافية ومؤسسية على امتداد مدن المنطقة مما أهلها لنيل الجائزة.

هذا وقد تسلم الجائزة عن الأمانة مدير عام إدارة الحدائق والتجميل بأمانة الجوف المهندس عواد اللاحق .

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