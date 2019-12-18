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“الأرصاد” تنبِّه 4 مناطق: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

“الأرصاد” تنبِّه 4 مناطق: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
http://almnatiq.net/?p=811283
المناطق_الرياض

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق نجران والباحة وعسير ومكة المكرمة.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة أن منطقة نجران تشهد حالة من الضباب المصحوب بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا ونجران، وتبدأ في منتصف ليل الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الأربعاء.

ونبّهت “الأرصاد” منطقة عسير بأنها تشهد حالة من الضباب المصحوب بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيد وظهران الجنوب، وتبدأ في منتصف ليل الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الباحة حالة مماثلة من الضباب المصحوب بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرغة غامد الزناد، وتبدأ في منتصف ليل الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة حالة من الضباب المصحوب بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والطائف وميسان، وتبدأ في الساعة الواحدة من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الأربعاء.هيئة الأرصاد وحماية البيئة ضباب

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