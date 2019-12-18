دراسة: هذه الأطعمة تقلل خطر أمراض القلب والسكتة الدماغية

دراسة: هذه الأطعمة تقلل خطر أمراض القلب والسكتة الدماغية

أبرز المواد
وثيقة تكشف “فضيحة عسكرية تركية”.. وقطر تقع في الفخ

وثيقة تكشف “فضيحة عسكرية تركية”.. وقطر تقع في الفخ

أبرز المواد
في غياب كلوب وصلاح.. أستون فيلا يسحق ليفربول بخماسية

في غياب كلوب وصلاح.. أستون فيلا يسحق ليفربول بخماسية

أبرز المواد
“الأرصاد” تنبِّه 4 مناطق: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

“الأرصاد” تنبِّه 4 مناطق: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

أبرز المواد

دراسة: هذه الأطعمة تقلل خطر أمراض القلب والسكتة الدماغية

دراسة: هذه الأطعمة تقلل خطر أمراض القلب والسكتة الدماغية
http://almnatiq.net/?p=811285
المناطق_متابعات

كشفت دراسة إيطالية حديثة، أن تناول الطعام الحار بشكل منتظم يقلل احتمال تأثير السكتة الدماغية لدى الإنسان بواقع 25 في المئة

وأوضحت الدراسة التي أجريت من قبل معهد نوروميد للبحوث والتطبيب والرعاية الصحية في مدينة بيزلي الإيطالية، أن من يأكلون الفلفل الحار أربع مرات في الأسبوع، يصبحون أقل عرضة للوفاة المبكرة والسكتة الدماغية بنسبة 23 في المئة مقارنة بالأشخاص الذين يعرضون عن تناول الحار

وأوردت النتائج، أن تناول الطعام الحار، يقلل عرضة الإصابة بكافة الوفيات الناجمة عن مشاكل وأمراض القلب، بنسبة 34 في المئة، حسبما نقلت صحيفة صن البريطانية

يشار إلى الدراسة اعتمدت على عينة واسعة من 22 ألف شخص راشد، ثم قامت بمواكبتهم على مدى ثماني سنوات كاملة ورصدت عاداتهم الغذائية بشكل دقيق

وأوردت الدراسة المنشورة في صحيفة أميركان كوليدج كارديلوجي المختصة في صحة القلب، أن مادة الكابسيسين التي تمنح الفلفل مذاقه الحار هي التي تحمي الصحة من عدة اضطرابات

يذكر أن العديد من الدراسات السابقة كشفت أن الكابسيسين تلعب دورا هاما في تقليل التهابات الجسم، فضلا عن التصدي بشكل كبير لخلايا السرطان

روابط ذات صلة

وثيقة تكشف “فضيحة عسكرية تركية”.. وقطر تقع في الفخ

وثيقة تكشف “فضيحة عسكرية تركية”.. وقطر تقع في الفخ
في غياب كلوب وصلاح.. أستون فيلا يسحق ليفربول بخماسية

في غياب كلوب وصلاح.. أستون فيلا يسحق ليفربول بخماسية
“الأرصاد” تنبِّه 4 مناطق: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

“الأرصاد” تنبِّه 4 مناطق: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*