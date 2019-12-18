دراسة: هذه الأطعمة تقلل خطر أمراض القلب والسكتة الدماغية

المناطق_متابعات

كشفت دراسة إيطالية حديثة، أن تناول الطعام الحار بشكل منتظم يقلل احتمال تأثير السكتة الدماغية لدى الإنسان بواقع 25 في المئة

وأوضحت الدراسة التي أجريت من قبل معهد نوروميد للبحوث والتطبيب والرعاية الصحية في مدينة بيزلي الإيطالية، أن من يأكلون الفلفل الحار أربع مرات في الأسبوع، يصبحون أقل عرضة للوفاة المبكرة والسكتة الدماغية بنسبة 23 في المئة مقارنة بالأشخاص الذين يعرضون عن تناول الحار

وأوردت النتائج، أن تناول الطعام الحار، يقلل عرضة الإصابة بكافة الوفيات الناجمة عن مشاكل وأمراض القلب، بنسبة 34 في المئة، حسبما نقلت صحيفة صن البريطانية

يشار إلى الدراسة اعتمدت على عينة واسعة من 22 ألف شخص راشد، ثم قامت بمواكبتهم على مدى ثماني سنوات كاملة ورصدت عاداتهم الغذائية بشكل دقيق

وأوردت الدراسة المنشورة في صحيفة أميركان كوليدج كارديلوجي المختصة في صحة القلب، أن مادة الكابسيسين التي تمنح الفلفل مذاقه الحار هي التي تحمي الصحة من عدة اضطرابات

يذكر أن العديد من الدراسات السابقة كشفت أن الكابسيسين تلعب دورا هاما في تقليل التهابات الجسم، فضلا عن التصدي بشكل كبير لخلايا السرطان