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أبرزها “إذا كانت السلعة معيبة أو مقلدة”.. الكشف عن ٤ حقوق للمستهلك في الاستبدال والاسترجاع

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أبرزها “إذا كانت السلعة معيبة أو مقلدة”.. الكشف عن ٤ حقوق للمستهلك في الاستبدال والاسترجاع

أبرزها “إذا كانت السلعة معيبة أو مقلدة”.. الكشف عن ٤ حقوق للمستهلك في الاستبدال والاسترجاع
http://almnatiq.net/?p=811300
المناطق_الرياض

كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن حقوق المستهلك في حالة الاستبدال والاسترجاع، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأوضحت الوزارة أن هناك ٤ حقوق رئيسية في حالة الاستبدال والاسترجاع؛ أولها يحق للمستهلك الاستبدال والاسترجاع في الأيام المحددة لسياسة المنشأة ويحق لكل منشأة وضع سياسة استبدال واسترجاع خاصة بها، في حين يمنع وضع عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل.

وأضافت: ورابعا وأخيرا إذا كانت السلعة معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات فإن للمستهلك الحق بالاسترجاع أو الاستبدال بأي وقت دون الالتزام بسياسة المنشأة.

وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار حقوق المستهلك الثمانية التي تضمنت إشباع حاجاته الأساسية، الحق في المعرفة، الحق في بيئة صحية، حق الاستماع لملاحظاته، حق السلامة والأمان، حق الاختيار، حق التثقيف، حق التعويض.

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