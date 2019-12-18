«فتنة جدة».. في قائمة «البوكر» الطويلة

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وقع اختيار الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) على رواية السعودي مقبول العلوي «فتنة جدة»، ضمن القائمة الطويلة للجائزة في دورتها لعام 2020، التي تضمنت 16 رواية صدرت خلال الفترة بين يوليو 2018 حتى يونيو 2019. تم اختيارها من 128 رواية مقدمة، وتبلغ قيمة الجائزة 50 ألف دولار. ووصلت للقائمة الطويلة روايات لـ3 كاتبات و13 كاتباً، من 9 بلدان، إذ اختير العلوي (المرشح للقائمة عام 2011)، وجبور الدويهي (المرشح للقائمة القصيرة عام 2008 عن «مطر حزيران»، وفي 2012 عن «شريد المنازل»، كما وصل للقائمة الطويلة عام 2015 عن «حي الأمريكان»)، وخالد خليفة (المرشح للقائمة القصيرة مرتين عن «في مديح الكراهية» في ،2008 و«لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة» في 2014)، وبشير مفتي (المرشح في القائمة القصيرة عام 2012 عن «دمية النار»)، وسمير قسيمي (الذي وصل إلى القائمة الطويلة عام 2010 عن «يوم رائع للموت»)، ويوسف زيدان الفائز بالجائزة عام 2009 عن «عزازيل»