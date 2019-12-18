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الليرة التركية تهوي لأدنى مستوى في شهرين

http://almnatiq.net/?p=811305
المناطق - وكالات

انخفضت الليرة التركية، الثلاثاء، إلى أدنى مستوى لها في شهرين مع استمرار القلق حيال العلاقات مع الولايات المتحدة في حين أن تراجع العائد الحقيقي للعملة يقلل جاذبيتها.

وسجلت الليرة التركية خسائر بنحو 10 في المئة، هذا العام، بفعل توترات في العلاقات بين أنقرة وواشنطن، بسبب عدة قضايا من بينها السياسة تجاه سوريا وشراء تركيا نظام إس-400 الروسي للدفاع الصاروخي.

وبحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، هبطت الليرة 0.7 في المئة إلى 5.8890 مقابل الدولار الأمريكي، وهو أدنى مستوى لها منذ السابع عشر من أكتوبر.

وكانت لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي أيدت مشروع قانون الأسبوع الماضي يدعو إلى معاقبة أنقرة على شرائها النظام الصاروخي وتوغلها العسكري داخل سوريا.

ويوم الأحد، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا قد تدرس إغلاق قاعدة إنغرليك الجوية ردا على العقوبات الأميركية المحتملة.

من جانبه، بيوتر ماتيس، محلل عملات الأسواق الناشئة في بنك رابو،”العملة التركية هي أضعف عملات الأسواق الناشئة في مستهل تداولاتا لأسبوع الحالي.

وأضاف “السبب الرئيسي هو أن تلك التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا قد تتصاعد. فتصريحات أردوغان تهديد صريح أثار قلق المستثمرين”.

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