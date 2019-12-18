بهدف تقييم ٦ برامج أكاديمية.. وفد الهيئة الدولية للاعتماد الدولي يزور كليتي الحاسب والهندسة

زار وفد من هيئة الاعتماد الدولي (ABET)، جامعة الجوف بهدف تقييم ست برامج أكاديمية في كلية الهندسة، وكلية علوم الحاسب والمعلومات، حيث نفّذ الفريق زيارات ميدانية لمرافق الكليتين، ومقرات البرامج ومختبراتها العلمية، و القاعات الدراسية، إضافة إلى عقد لقاءات مع مدير الجامعة بالإنابة د. بدر الزارع، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. بندر الشمري، ووكيل الجامعة للتطوير والجودة د. أسامة عارف.

واطّلع الوفد خلال الزيارة على برامج الكليتين، وتم خلال الزيارة تقييم نشاط كل برنامج وفق معايير الهيئة الدولي، وقد ركزت عمليات التقييم على مدى توافق مخرجات التعليم لهذه البرامج مع معايير الهيئة

الدولية.

وقال وكيل الجامعة للتطوير والجودة د. أسامة عارف، إن الفريق أبدى رضاه العام عن سير العملية التدريسية ومستوى الطلبة، مشيراً إلى أن الزيارة استمرت لخمسة أيام، تخللها جولات في مرافق الكليتين،

والإطلاع على سير العملية التدريسية في القاعات والمعامل ولقاءات بأعضاء الهيئة التدريسية وعدد من الطلبة، بالإضافة إلى مراجعة الخطط الدراسية ومدى تحقيق الطلبة والخريجين لمستوى التقييم المطلوب.

وأشار إلى أن الوفد زار مجموعة من قطاعات الجامعة ذات العلاقة بأعمال ومهام الكليتين، كالإدارة المالية، وشؤون الطلاب، وشؤون أعضاء هيئة التدريس، والقبول والتسجيل، وعمادة الجودة والاعتماد

الأكاديمي.

وذكر وكيل الجامعة للتطوير والجودة، أن وفد الهيئة الدولية بعد استكمال أعماله في الكليتين، عقد جلسة ختامية، بحضور مدير الجامعة بالإنابة والوكلاء وعمداء ورؤساء أقسام الكليتين ورؤساء وحدات الجودة فيها، إضافة إلى منسوبي وكالة الجامعة للتطوير والجودة، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات د. أسماء المويشير، وعميدة مجمع الطالبات بسكاكا د. وفاء السرحاني، ووكيلة عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي د. حنان الربيع، ووكيلة كلية الحاسب د.حصة الرويلي، حيث أظهرت خلاصة تقييم الفريق تحقيق الجامعة نتائج متميزة.