الرياض تحتضن «ميدل بيست» .. المهرجان الأضخم في الشرق الأوسط

الرياض تحتضن «ميدل بيست» .. المهرجان الأضخم في الشرق الأوسط

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الرياض تحتضن «ميدل بيست» .. المهرجان الأضخم في الشرق الأوسط

الرياض تحتضن «ميدل بيست» .. المهرجان الأضخم في الشرق الأوسط
الاستعداد على قدم وساق للمهرجان الموسيقي
http://almnatiq.net/?p=811331
المناطق_الرياض

ينطلق «ميدل بيست» أضخم مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط، اليوم (الأربعاء) ويستمر 3 أيام، ويحييه 100 فنان عالمي، في مجال الـDJ بمشاركة موسيقيين محليين وعرب. وعلى 5 مسارح يترقب محبو «الهاوس والتكنو ميوزك»، العروض العالمية، إذ يشهد مسرح (بيغ بيست) الأكبر بين المسارح ويستوعب أكثر من 45000 شخص، العروض الرئيسية، فيما يستضيف مسرحا (أندرغراوند بيست 1 و2) أشهر عمالقة الفن. بينما يحتضن (داون بيست) موسيقيين بارزين في الـDJ، علاوة على مسرح (سعودي بيست) المخصص للمواهب السعودية الناشئة. ويهدف المهرجان الذي يأتي احتفالا بنجاح «موسم الرياض»، إلى تمكين المواهب السعودية وعرض مهاراتهم أمام الجمهور

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