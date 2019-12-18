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199 ألف منتج إنارة تم ضبطه في حملة نفذتها 5 جهات حكومية

199 ألف منتج إنارة تم ضبطه في حملة نفذتها 5 جهات حكومية
http://almnatiq.net/?p=811335
المناطق_الرياض

نفذت خمس جهات حكومية ممثلة في المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة»، ووزارة الطاقة، ووزارة التجارة والاستثمار، والجمارك السعودية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، جولة رقابية على مستودعات الإنارة في المملكة

وأظهرت نتائج الحملة ضبط 199.208 منتجات، فيما بلغ عدد العينات المحالة للمختبر 126 عينة، بينما بلغت العينات المطابقة 82 عينة، والعينات المخالفة 44 عينة

وبينت الجولة كمية المنتجات التي تم احالتها لإعادة التدوير بعدد 128.045 منتج، وأشارت الحملة أن عدد المنتجات المطابقة التي تم فك الحجز عنها تبلغ 71.163 منتج، بينما بلغ عدد المستودعات التي لم يسحب منها 55 مستودعا، وعدد المستودعات التي سحب منها 28 مستودعا

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