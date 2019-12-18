وظائف شاغرة فى الشركة السعودية للكهرباء

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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة بالمسميات التالية (أخصائي المحاسبة، ومُحلل التدريب، ومُحلل تطوير الأعمال).

وذكرت أن التقديم متاح الآن، موضحة شروط كل وظيفة على الرابط التالى : أضغط هنا