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وظائف شاغرة فى الشركة السعودية للكهرباء

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وظائف شاغرة فى الشركة السعودية للكهرباء

وظائف شاغرة فى الشركة السعودية للكهرباء
http://almnatiq.net/?p=811346
المناطق_الرياض

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة بالمسميات التالية (أخصائي المحاسبة، ومُحلل التدريب، ومُحلل تطوير الأعمال).

وذكرت أن التقديم متاح الآن، موضحة شروط كل وظيفة على الرابط التالى : أضغط هنا

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