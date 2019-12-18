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بالفيديو.. تركي آل الشيخ يكشف موعد افتتاح “البوليفارد”.. ويعلن عن “الحلة الجديدة”

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يكشف موعد افتتاح “البوليفارد”.. ويعلن عن “الحلة الجديدة”

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بالفيديو.. تركي آل الشيخ يكشف موعد افتتاح “البوليفارد”.. ويعلن عن “الحلة الجديدة”

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يكشف موعد افتتاح “البوليفارد”.. ويعلن عن “الحلة الجديدة”
http://almnatiq.net/?p=811347
المناطق_الرياض

كشف تركي أل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن موعد افتتاح البوليفارد بعد غلقه 3 أيام بسبب الصيانة والتطوير.

وأضاف عبر حسابه على ”تويتر“: ”بيفتح البوليفارد بعد الصيانة ٢٢ ديسمبر… وبحلته الجديدة اعتبارًا من ٢٦ ديسمبر“.، متابعا: “تم إضافة 6 أو 7 مطاعم ومقهيين، في حالته الجديدة، ونحاول أن تكون هناك فترة إفطار“.

وفي سياق آخر ، أوضح “آل الشيخ”، أنه سيعود قريبًا إلى المملكة بعد رحلة علاج خاضها خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف: ”أبغى أشوف شغل شركة ميدل بيست، اللي الكل بيتكلم عن شغلهم.. كما أتشرف أن أكون أحد المدعوين لحفل مؤسسة عكاظ.. وياللا هربط بندانة على رأسي وجايكم يا ميدل بيست الله يعينكم».

يذكر أن هيئة الترفيه أوضحت أن الإغلاق سيكون اعتبارًا من يوم 19 ديسمبر الجاري، واعدة بعودة هذه الأماكن بشكل جديد لقضاء المزيد من الأوقات الممتعة.

ووعدت هيئة الترفيه بتقديم مفاجآت جديدة عند إعادة افتتاح البوليفارد وونتر وندرلاند يوم 22 ديسمبر الجاري، داعية المواطنين إلى حضور فعالية «ميدل بيست» الكبيرة التي ستقام خلال فترة إغلاق البوليفارد وونتر وندرلاند.

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