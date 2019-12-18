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مدير جامعة الملك خالد يكرّم الفريق القائم على نقل رسائل الدراسات العليا للمستودع الإلكتروني

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مدير جامعة الملك خالد يكرّم الفريق القائم على نقل رسائل الدراسات العليا للمستودع الإلكتروني

مدير جامعة الملك خالد يكرّم الفريق القائم على نقل رسائل الدراسات العليا للمستودع الإلكتروني
http://almnatiq.net/?p=811367
المناطق_أبها

كرّم معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي فريق العمل المكلف بخدمة رفع الرسائل العلمية القديمة ونقلها إلى المستودع الإلكتروني للرسائل العلمية، وقد شُكّل هذا الفريق بتوجيه من معالي مدير الجامعة لعمادة الدراسات العليا بالتعاون مع عدة جهات تشمل إضافة إلى عمادة الدراسات العليا عمادة شؤون المكتبات والإدارة العامة لتقنية المعلومات.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد آل فايع أن مهمة رفع هذه الرسائل ونقلها إلى المستودع الإلكتروني قد أنجزت في مدة لم تتجاوز 4 أشهر، تم خلالها نقل 1380 رسالة علمية قديمة ورفع ملخصاتها وترجماتها إلى المستودع الإلكتروني، كما أن جميع الرسائل العلمية الحديثة يتم تحميلها مباشرة على المستودع الإلكتروني مما يُسّهل الحفاظ عليها وتوثيقها من الضياع والتلف وييسر سهولة الاستعلام عنها، مشيرًا إلى أنه بعد أخذ الموافقات الرسمية ستتوافر خدمة إتاحة الملخصات والعناوين لتكون مرجعًا للباحثين والمهتمين من جميع أنحاء العالم.

وقد شكر معالي مدير الجامعة فريق العمل على الجهد المبذول وإنجاز المهمة، كما رفع عميد الدراسات العليا وفريق العمل شكرهم وتقديرهم لمعالي مدير الجامعة ووكيلها للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور سعد العمري على الدعم والمساندة والمتابعة المستمرة.

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