أكثر من 151 ألف مراجع للعيادات العامة بالقطاع الجنوبي بصحة بيشة

المناطق_بيشة

قالت صحة بيشة ..أن عدد المراجعين للعيادات العامة للقطاع الجنوبي خلال الـ 11 شهر الماضية بلغ أكثر (151 ) الف مراجع ، فيما بلغ عدد المراجعات لعيادات الأمومة ( 1269 ). مراجعة ، كما بلغ عدد مراجعي عيادة الطفل السليم ( 13285)مراجع

وأضافت أنه تم تقديم خدمات طب الأسنان من خلال 5 عيادات أسنان موزعة على المراكز الصحية وذلك لأكثر من (6673) مراجع ، كما نفذت المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي عدد من الأنشطة التوعوية الميدانية في المدارس من خلال (36 ) زيارة وكذلك تنفيذ ( 12 ) مبادرة .

وشارك القطاع في الحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الشتوية 1441 حيث بلغ عدد المطعمين منذ بدء الحملة (3186 ) شخص .

يذكر أن صحة بيشة تضم 7 قطاعات صحية موزعة على بيشة ومحافظتي بلقرن وتثليث والأمواه وعدد المراكز الصحية 72 مركز صحي ويوجد في القطاع الصحي الجنوبي12 مركز صحي واحد منها يعمل مركز مناوب بمقر مركز صحي الحازمي ويقدم خدماته يومياً من الساعة 4عصراً وحتى 11:30 مساءً .