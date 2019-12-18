لعدد 56 مواطناً…بلدية بلقرن توزع أراضي المنح السامية

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وزعت بلدية محافظة بلقرن لعدد 56 مواطناً منح الأوامر السامية ومن خدم في قوات سوريا والأردن يوم الثلاثاء الماضي 17/12/2019 م بحضور ممثل وزارة الشئون البلدية والقروية وممثل أمانة منطقة عسير ، ورئيس المجلس البلدي وحضور أعضاء لجنة المنح بالبلدية وشهدت القرعة انسيابية تامة وسرعة في إنهاء الإجراءات وذلك بحضور ومتابعة رئيس البلدية الأستاذ/ أحمد عوض البارقي الذي وجّه بتذليل أي عقبات تعترض عملية الاقتراع على الأراضي المخصصة للمنح خلال اطلاعه على سير عملية الاقتراع.

كما كشف البارقي عن توزيع قرعة المشمولين بالمنح السامية ، وأن تطوير مخططات المنح في محافظة بلقرن سيكون عبر مراحل، ومؤكداً على وجود العشرات من المخططات من المنح السامية المراد تطويرها،«تطوير المخططات يتم من خلال إدخال الخدمات البلدية المتمثلة في السفلتة والإنارة والترصيف» وسيتم توزيع الأراضي على المواطنين كمنح صدرت لهم ، كما أوضح بأن توزيع المنح السامية بالقرعة العلنية يتم وفق آلية تركز على ترتيب البيانات والأسماء حسب اقدمية الطلب، وإعلان أرقام الحاسب الآلي والمواعيد على موقع الأمانة والحضور حسب الموعد المحدد لكل قرعة وإحضار صورة واضحة من بطاقة الأحوال مدونًا عليها رقم الجوال .