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لعدد 56 مواطناً…بلدية بلقرن توزع أراضي المنح السامية

لعدد 56 مواطناً…بلدية بلقرن توزع أراضي المنح السامية
http://almnatiq.net/?p=811369
المناطق_عسير

وزعت بلدية محافظة بلقرن لعدد 56 مواطناً منح الأوامر السامية ومن خدم في قوات سوريا والأردن يوم الثلاثاء الماضي 17/12/2019 م بحضور ممثل وزارة الشئون البلدية والقروية وممثل أمانة منطقة عسير ، ورئيس المجلس البلدي وحضور أعضاء لجنة المنح بالبلدية وشهدت القرعة انسيابية تامة وسرعة في إنهاء الإجراءات وذلك بحضور ومتابعة رئيس البلدية الأستاذ/ أحمد عوض البارقي الذي وجّه بتذليل أي عقبات تعترض عملية الاقتراع على الأراضي المخصصة للمنح خلال اطلاعه على سير عملية الاقتراع.
كما كشف البارقي عن توزيع قرعة المشمولين بالمنح السامية ، وأن تطوير مخططات المنح في محافظة بلقرن سيكون عبر مراحل، ومؤكداً على وجود العشرات من المخططات من المنح السامية المراد تطويرها،«تطوير المخططات يتم من خلال إدخال الخدمات البلدية المتمثلة في السفلتة والإنارة والترصيف» وسيتم توزيع الأراضي على المواطنين كمنح صدرت لهم ، كما أوضح بأن توزيع المنح السامية بالقرعة العلنية يتم وفق آلية تركز على ترتيب البيانات والأسماء حسب اقدمية الطلب، وإعلان أرقام الحاسب الآلي والمواعيد على موقع الأمانة والحضور حسب الموعد المحدد لكل قرعة وإحضار صورة واضحة من بطاقة الأحوال مدونًا عليها رقم الجوال .

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