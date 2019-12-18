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وكيلة جامعة بيشة تدشن برنامج المكتبة المركزية للطالبات

وكيلة جامعة بيشة تدشن برنامج المكتبة المركزية للطالبات
http://almnatiq.net/?p=811375
المناطق - بيشه

دشنت سعادة وكيل جامعة بيشة لشؤون الطالبات الدكتورة الجوهرة بنت محمد الدوسري مساء الاثنين (19 ربيع الآخر 1441هـ) برنامج المكتبة المركزية للطالبات، برعاية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي وحضور وكيلات الكليات وعدد من منسوبات الجامعة.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الطالبات من الاستفادة من خدمات المكتبة المركزية ومكتبة الدراسات العليا في الفترة المسائية ليومي الاثنين والثلاثاء من الساعة الخامسة حتى التاسعة مساء. وقد تضمن حفل التدشين تقديم عرض لشرح أجزاء المكتبة والخدمات المقدمة وطريقة استخدام الأجهزة الالكترونية في البحث والإعارة.

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