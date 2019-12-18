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مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يشارك في معرض جدة الدولي للكتاب

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مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يشارك في معرض جدة الدولي للكتاب

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يشارك في معرض جدة الدولي للكتاب
http://almnatiq.net/?p=811376
المناطق_جدة

يشارك مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في معرض جدة الدولي للكتاب بنسخته الخامسة، والذي انطلقت فعالياته يوم الأربعاء 14 ربيع الآخر 1441 هـ، الموافق 11 ديسمبر 2019م، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والمقام حالياً بمحافظة جدة.
وتأتي مشاركة المركز في المعرض امتداداً لمشاركاته السابقة في المناسبات الوطنية، وانطلاقاً من حرصه على التواصل مع الزوار بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم الفكرية والثقافية، وتعريفهم بأبرز أنشطته وبرامجه التي يهدف من ورائها لتعزيز وترسيخ قيم التلاحم الوطني والتعايش المجتمعي، وترسيخ وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح والوسطية والاعتدال.
ويقدم المركز في جناحه المشارك بالمعرض، وعلى مدى عشرة أيام، مجموعة متنوعة من أبرز إصداراته المتمثلة في الكتب والدراسات والبحوث واستطلاعات الرأي المختصة بثقافة الحوار وآدابه، وكذلك الكتب التي تخص الأطفال، وأيضا العدد السادس والثلاثين من مجلة الحوار، إضافة إلى عدد من إصدارات المركز الجديدة ومنها مؤشر التسامح.
كما تتضمن مشاركة المركز عرض أفلام توثيقية وتعريفية عن مسيرة المركز وجهوده في تعزيز ثقافة الحوار، فضلا عن اللقاءات الوطنية التي نفذها في بعض مناطق المملكة.

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