احدث الأخبار

تعليم الشرقية يستقبل 430 ألف طالب وطالبة لأداء الاختبارات بالمراحل الدراسية الثلاث
المنطقة الشرقية
 مسؤولون حكوميون يستعرضون المقومات الاقتصادية والجهات المحركة للاستثمار في “منتدى القطيف للاستثمار 2019”
أبرز المواد
 أمير الشرقية يرعى جائزة المراعي للطبيب البيطري .. ويدشن فرع الجمعية السعودية للطب البيطري في الشرقية
المنطقة الشرقية
 مدير شرطة منطقة تبوك : يقلد الحساني والجهني والشمري رتبة عقيد
منطقة تبوك
 ترامب ليس الأول.. 3 رؤساء أمريكيين تعرضوا لإجراءات العزل
أبرز المواد
 قائد “سوريا الديمقراطية”: دواعش يقاتلون مع تركيا شمالي سوريا
أبرز المواد
 “كلاسيكو الأرض” .. سياسة وحراسة مشددة ومتعة كروية
أبرز المواد
 غدا.. اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الخطوات البرازيلية غير القانونية في القدس
أبرز المواد
 “درّاج مغربي” يصل المدينة المنورة بعد رحلة شملت 28 دولة
أبرز المواد
 إجلاء نصف مليون شخص من مبان في موسكو بسبب تهديدات بوجود قنابل
أبرز المواد
 محتجون عراقيون يعاودون قطع الطرق أمام الحقول النفطية في البصرة
أبرز المواد
 السفير الأمريكي: سنعمل على تقوية العلاقات بين البلدين لخدمة المشاريع العملاقة في السعودية
أبرز المواد
تعليم الشرقية يستقبل 430 ألف طالب وطالبة لأداء الاختبارات بالمراحل الدراسية الثلاث

تعليم الشرقية يستقبل 430 ألف طالب وطالبة لأداء الاختبارات بالمراحل الدراسية الثلاث

المنطقة الشرقية
مسؤولون حكوميون يستعرضون المقومات الاقتصادية والجهات المحركة للاستثمار في “منتدى القطيف للاستثمار 2019”

مسؤولون حكوميون يستعرضون المقومات الاقتصادية والجهات المحركة للاستثمار في “منتدى القطيف للاستثمار 2019”

أبرز المواد
أمير الشرقية يرعى جائزة المراعي للطبيب البيطري .. ويدشن فرع الجمعية السعودية للطب البيطري في الشرقية

أمير الشرقية يرعى جائزة المراعي للطبيب البيطري .. ويدشن فرع الجمعية السعودية للطب البيطري في الشرقية

المنطقة الشرقية
مدير شرطة منطقة تبوك : يقلد الحساني والجهني والشمري رتبة عقيد

مدير شرطة منطقة تبوك : يقلد الحساني والجهني والشمري رتبة عقيد

منطقة تبوك

خادم الحرمين يستقبل وزيرة الشؤون الخارجية الكورية الجنوبية

http://almnatiq.net/?p=811402
المناطق - الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم، معالي وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ واه.
ونقلت معاليها لخادم الحرمين الشريفين، في بداية الاستقبال، تحيات فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لفخامته.
وقد تم خلال الاستقبال، استعراض العلاقة الثنائية بين البلدين، وتطورات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
كما تم التطرق إلى أعمال اللجنة السعودية الكورية بما في ذلك المبادرات في مختلف القطاعات مثل الصناعة والتكنولوجيا والصحة والتدريب والبنية التحتية، مع التركيز على نقل المعرفة وتطوير رأس المال البشري ومنظومة البحث والتطوير.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة جو بيونغ ووك، وعدد من المسؤولين.

روابط ذات صلة

مسؤولون حكوميون يستعرضون المقومات الاقتصادية والجهات المحركة للاستثمار في “منتدى القطيف للاستثمار 2019”

مسؤولون حكوميون يستعرضون المقومات الاقتصادية والجهات المحركة للاستثمار في “منتدى القطيف للاستثمار 2019”
ترامب ليس الأول.. 3 رؤساء أمريكيين تعرضوا لإجراءات العزل

ترامب ليس الأول.. 3 رؤساء أمريكيين تعرضوا لإجراءات العزل
قائد “سوريا الديمقراطية”: دواعش يقاتلون مع تركيا شمالي سوريا

قائد “سوريا الديمقراطية”: دواعش يقاتلون مع تركيا شمالي سوريا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*